Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
Астрономическое явление будет продолжаться четыре часа четыре минуты — с 20:08 мск до 00:12 мск. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по московскому времени.
Схематичное изображение затмения луны
При безоблачной ясной погоде россияне смогут увидеть невооруженным глазом потемнение нижнего края лунного диска.
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
В 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза. Однако 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — 0,92 лунного диаметра.
"Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени", — говорится в сообщении.
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года