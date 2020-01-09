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РИА Наука
2020-01-09T21:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563236225.html
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
https://cdn25.img.ria.ru/images/139178/17/1391781735_0:113:2200:1351_1036x0_80_0_0_8df93962e9c2360fc133692dd46f86e5.jpg
РИА Новости

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

21:23 09.01.2020
38395
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
Астрономическое явление будет продолжаться четыре часа четыре минуты — с 20:08 мск до 00:12 мск. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по московскому времени.
© Московский планетарийСхематичное изображение затмения луны
Схематичное изображение затмения луны
© Московский планетарий
Схематичное изображение затмения луны
При безоблачной ясной погоде россияне смогут увидеть невооруженным глазом потемнение нижнего края лунного диска.
© Фото : Московский ПланетарийПолутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
© Фото : Московский Планетарий
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
В 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза. Однако 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — 0,92 лунного диаметра.
"Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени", — говорится в сообщении.
© Фото : Московский ПланетарийПолутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
© Фото : Московский Планетарий
Полутеневое затмение Луны 10 января 2020 года
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РИА НаукаЛунаМосковский планетарийМоскваРоссия
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