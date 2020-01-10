Новая Зеландия поможет Австралии в тушении лесных пожаров

Отмечается, что на борьбу с огнем Новая Зеландия уже направила вертолет королевских ВВС, а в ближайшие два дня направит еще два вертолета NH90.

"Первый из трех вертолетов NH90 королевских ВВС Новой Зеландии и его экипаж отправился сегодня в (город) Наура, штат Новый Южный Уэльс, чтобы помочь силам обороны Австралии бороться с австралийскими пожарами", - говорится в сообщении.