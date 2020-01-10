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Туризм
2020-01-10T13:23+0300
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Названы самые дорогие новогодние туристические направления
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РИА Новости

Названы самые дорогие новогодние туристические направления

13:23 10.01.2020
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© РИА Новости / Мария Табак Сан-Диего: рай для миллионеров и туристов
Сан-Диего: рай для миллионеров и туристов
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вьетнамский Дананг и мексиканский Канкун стали самыми дорогими туристическими направлениями для россиян в новогодние каникулы 2019-2020 годов из-за наиболее затратных авиаперелетов в эти страны, сообщили в пресс-службе Biletix.
"В тройку самых дорогих перелетов в период прошедших новогодних праздников вошли бронирования авиабилетов туда-обратно из Москвы во вьетнамский Дананг (перелет на семью из трех человек обошелся в 321 тысячу рублей), на мексиканский курорт Канкун (286 тысяч рублей) и на Маврикий (199,8 тысячи рублей)", — привели результаты своих исследований аналитики.
В пятерку самых популярных новогодних направлений среди пассажиров бизнес-класса вошли Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Германия и ОАЭ.
Согласно опросу, проведенному турсервисом перед новогодними праздниками, большинство пользователей (43 процента) были готовы потратить на новогодний отпуск от 10 до 30 тысяч рублей на человека. При этом доля тех, кто был готов заплатить менее 10 тысяч рублей, оказалась наиболее быстро растущей: за год увеличилась с 15 процентов до 22 процентов.
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