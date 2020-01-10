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2020-01-10T12:34+0300
https://ria.ru/20200110/1563250915.html
В Приморье не фиксировали заболевание пневмонией у въезжающих из Китая
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РИА Новости

В Приморье не фиксировали заболевание пневмонией у въезжающих из Китая

12:34 10.01.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
© AP Photo / Andy Wong
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Приморье на границе с КНР еще не выявили ни одного случая пневмонии у въезжающих в РФ, сообщает региональное управление.
В конце декабря местные власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй. По состоянию на 5 января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков были еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными. По сообщению Центрального телевидения Китая, причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. Роспотребнадзор усилил контроль на границе с КНР.
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"С 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года специалистами санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Приморского края досмотрено 38 тысяч 994 лица, прибывших из-за рубежа, на наличие признаков инфекционных заболеваний. С признаками инфекционных заболеваний за данный период выявлен один человек прибывший из Таиланда, окончательный диагноз: бронхиальная астма, обострение", - говорится в сообщении.
Для предупреждения заноса и распространения инфекционных болезней в Приморском крае проводится опрос и термометрия членов экипажей и пассажиров, прибывших в пункты пропуска из стран, неблагополучных по опасным инфекционным болезням, в том числе из КНР.
Специалисты рекомендуют прибывшим из КНР россиянам в течение 10 дней по прибытии при появлении клинических признаков респираторных заболеваний, высокой температуры тела вызывать врача на дом. При вызове врача сообщать о своем нахождении в КНР.
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КитайПриморский крайВ мире
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