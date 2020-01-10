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Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране

12:25 10.01.2020 (обновлено: 12:43 10.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду предоставить имеющуюся у нее информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране, сообщила в пятницу пресс-служба офиса.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
03:55
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
"Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении офиса в Telegram.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 20:49
Иран допустит Украину к данным для расследования крушения Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
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