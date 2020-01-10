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Лидер абхазской оппозиции прокомментировал заявление о краже оружия
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РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции прокомментировал заявление о краже оружия

12:20 10.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания прокомментировал РИА Новости заявление Совбеза о вскрытии оружейной комнаты в администрации президента.
Ранее председатель Совбеза Мухаммад Килба заявил, что протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали "определенное количество оружия".
"Мне неизвестно, было такое или нет. Если такое было, то это плохо. Но ни для кого ни секрет, что оружие - это не то, чего не хватает населению. Оружие в избытке у населения", - сказал Бжания.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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11:52
Глава Совбеза Абхазии прокомментировал протесты в Сухуме
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАслан БжанияАбхазияВ мире
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