Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Правительственная комиссия в Правительственная комиссия в Казахстане назвала обледенение основной версией крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой в конце декабря.

"По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью тип один, крылья самолета не обрабатывались", — заявил на брифинге заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств.

По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование, в ходе которого установят ответственность виновных.

Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время.

"Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года", — пояснил он на брифинге в Нур-Султане.

Самолет Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей.