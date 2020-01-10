Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу

Этот показатель из года в год находится примерно на одном уровне. В частности, в минувшем году, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, на эти цели тоже было выделено более 1,5 триллионов рублей, из которых 68% на закупки вооружения и техники.

"Продолжим повышать боеспособность Вооруженных Сил , в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около 1,5 триллионов рублей. Почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Задача – поддерживать количество исправной техники в парке на уровне 95%.

Еще одним важным пластом предстоящей работы Шойгу назвал строительство жилья для военных и прочей инфраструктуры, "прежде всего за счет развития накопительной ипотечной системы и субсидий" (на эти цели выделено 37 миллиардов рублей). Планируется ввести в строй 3,2 тысячи зданий и сооружений.