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Новый посол Франции прибудет в Москву на следующей неделе
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РИА Новости

Новый посол Франции прибудет в Москву на следующей неделе

12:08 10.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Здание посольства Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый посол Франции Пьер Леви приедет в Россию на следующей неделе, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.
"Ожидается, что наш новый посол Пьер Леви приедет в Россию на следующей неделе", - сказали в посольстве.
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Предшественница Леви Сильви Берманн завершила свою дипломатическую миссию в Москве в декабре 2019 года.
Со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года Пьер Леви занимал должность главы дипломатической миссии Франции в Польше. До этого он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 14 января 2010 года по 10 июля 2013 работал послом Франции в Чехии.
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МИД Франции‎МоскваФранцияВ мире
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