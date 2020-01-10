Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. РФ необходимо в текущем году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности, а также вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил министр обороны РФ РФ необходимо в текущем году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности, а также вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

По его словам, "необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности".

Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".