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Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД
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РИА Новости

Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД

12:03 10.01.2020 (обновлено: 14:03 10.01.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. РФ необходимо в текущем году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности, а также вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.
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По его словам, "необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности".
Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".
"Поступательно перевооружать РВСН на комплексы "Авангард" и "Ярс", морские ядерные силы - на новейшие стратегические подлодки класса "Борей-А", - сказал Шойгу.
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Ракетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуСШАВ мире
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