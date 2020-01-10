Глава Совбеза Абхазии прокомментировал протесты в Сухуме

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Председатель Совета Безопасности Председатель Совета Безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что внутри здания администрации президента находится 250-300 человек, и будут приложены максимум усилий для того, чтобы удерживающие президентский дворец покинули его, передает Sputnik Абхазия

"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление путем захвата здания администрации президента и разрушили его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай Бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находится 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - сказал Килба Sputnik.

Как отмечает агентство, глава Совбеза добавил, что будут приложены максимум усилий для того, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули его. Касательно слухов о том, что действующая власть собирается силой вывести людей, занявших администрацию президента, Килба сказал, что такие меры не запланированы, но не исключены. По его словам, все зависит от дальнейших действий протестующих и формы ведения переговоров, добавляет Sputnik.

"Он (президент страны Рауль Хаджимба - ред.) - главнокомандующий, принимать решение ему и нести ответственность за любые действия, которые будут предприняты гражданами Абхазии и правоохранительными органами, силами специального назначения. Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро", - отметил Килба.

Сторонники оппозиции второй день проводят митинг с требованием оправить в отставку президента Абхазии.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.