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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-10T11:45+0300
https://ria.ru/20200110/1563248686.html
Мирная жизнь в Сирии налаживается, заявил Шойгу
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РИА Новости

Мирная жизнь в Сирии налаживается, заявил Шойгу

11:45 10.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Сирию поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, мирная жизнь в Сирии постепенно налаживается, во многом благодаря действиям нашей группировки войск, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Шойгу напомнил, что 7 января Верховный главнокомандующий совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии посетил командный пункт российской группировки.
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"В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - сказал министр.
Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинСергей ШойгуСирияВ мире
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