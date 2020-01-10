Мирная жизнь в Сирии налаживается, заявил Шойгу

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Сирию поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, мирная жизнь в Сирии постепенно налаживается, во многом благодаря действиям нашей группировки войск, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Шойгу напомнил, что 7 января Верховный главнокомандующий совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии посетил командный пункт российской группировки.
"В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - сказал министр.
Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.