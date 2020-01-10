В ДНР завели дело о применении украинскими силовиками пыток к пленным

Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото

Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по факту применения украинскими силовиками и правоохранителями пыток к пленным, потерпевшими по делу проходят 60 человек, освобожденных в рамках обмена с Киевом, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

"Следственным управлением расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих ВСУ, других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины, по признакам преступления, предусмотренного статьей 427 УК ДНР "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, в рамках уголовного дела потерпевшими признаны 60 человек, переданных Украиной в рамках обмена пленными.

"Установлено, что военнослужащие ВСУ, служащие иных военизированных формирований и сотрудники правоохранительных органов Украины… применяли пытки, физическое и психологическое насилие к потерпевшим с целью принудить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - отметили в прокуратуре.