Киргизия вручила Таджикистану ноту протеста из-за конфликта на границе

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. МИД Киргизии вручил представителю Таджикистана ноту протеста в связи с конфликтом на границе двух стран, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Ранее погранслужба Киргизии заявила, что неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.
"Таджикской стороне в очередной раз вручена нота протеста МИД Кыргызской республики в связи с продолжающимися деструктивными и провокационными действиями со стороны граждан Таджикистана, которые приводят к дестабилизации ситуации на киргизско-таджикской государственной границе", - сказали во внешнеполитическом ведомстве Киргизии.
По данным пресс-службы, МИД Киргизии также "обратил внимание на недопустимость подобных действий со стороны граждан Таджикистана, выражено требование принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц".
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.