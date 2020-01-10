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https://ria.ru/20200110/1563247116.html
Киргизия вручила Таджикистану ноту протеста из-за конфликта на границе
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РИА Новости

Киргизия вручила Таджикистану ноту протеста из-за конфликта на границе

11:13 10.01.2020
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе . Архивное фото
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. МИД Киргизии вручил представителю Таджикистана ноту протеста в связи с конфликтом на границе двух стран, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Ранее погранслужба Киргизии заявила, что неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.
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"Таджикской стороне в очередной раз вручена нота протеста МИД Кыргызской республики в связи с продолжающимися деструктивными и провокационными действиями со стороны граждан Таджикистана, которые приводят к дестабилизации ситуации на киргизско-таджикской государственной границе", - сказали во внешнеполитическом ведомстве Киргизии.
По данным пресс-службы, МИД Киргизии также "обратил внимание на недопустимость подобных действий со стороны граждан Таджикистана, выражено требование принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц".
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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