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Депутаты Госдумы в апреле уйдут в плановый отпуск
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РИА Новости

Депутаты Госдумы в апреле уйдут в плановый отпуск

11:08 10.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы во время весенней сессии уйдут в плановый отпуск на две недели с 20 апреля, следует из материалов, опубликованных в базе данных нижней палаты парламента.
После новогодних каникул депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, а первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 14 января. Сессия продлится до 2 августа 2020 года.
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Кроме того, в эту сессию, как и ранее, весной депутаты уйдут в отпуск на две недели с 20 апреля по 3 мая.
"Пока никаких изменений не предвидится", - сказал РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
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