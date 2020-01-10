Депутаты Госдумы в апреле уйдут в плановый отпуск

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы во время весенней сессии уйдут в плановый отпуск на две недели с 20 апреля, следует из материалов, опубликованных в базе данных нижней палаты парламента.

После новогодних каникул депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, а первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 14 января. Сессия продлится до 2 августа 2020 года.

Кроме того, в эту сессию, как и ранее, весной депутаты уйдут в отпуск на две недели с 20 апреля по 3 мая.