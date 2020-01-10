FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Вводя новый санкционный режим, Рааб хочет показать, что после Brexit Лондон намерен играть роль мирового лидера, пишет FT. Кроме того, отмечает издание, это еще и ответ на опасения в том, что после выхода из ЕС Великобритания будет вести агрессивную торговую политику, нарушающую права человека.