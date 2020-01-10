Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T12:15+0300
https://ria.ru/20200110/1563246506.html
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

11:05 10.01.2020 (обновлено: 12:15 10.01.2020)
26867
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Как пишет издание, министр иностранных дел Доминик Рааб собирается объявить о новом санкционном режиме в феврале — тогда он представит список людей, активы которых на территории Соединенного Королевства будут заморожены.
По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
13 декабря 2019, 12:54
Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Вводя новый санкционный режим, Рааб хочет показать, что после Brexit Лондон намерен играть роль мирового лидера, пишет FT. Кроме того, отмечает издание, это еще и ответ на опасения в том, что после выхода из ЕС Великобритания будет вести агрессивную торговую политику, нарушающую права человека.
Санкции будут вводится на основании "поправки Магнитского", которая позволяет британским властям замораживать активы тех, кого они считают нарушителями прав человека, а также ограничивать выдачу им виз. Соответствующий закон действует с весны 2018 года. Одним из его авторов был нынешний премьер Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел.
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
13 декабря 2019, 17:20
Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов
358620123
Обсудить 7
Доминик РаабБорис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Российские граждане какие конкретно? Бизнесмены при правительстве РФ что ли? На них вообще всё равно.
10 января, 11:07
Колинька Бобиков
4510015
самые жесткие санкции которые они могут ввести, ни что по сравнению с тем , что наше правительство делает с собственным народом, а потому плевать на ихние жалкие потуги.
10 января, 12:39
ttolstozad2013
22001011
Рекомендуем
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан
Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
Вячеслав Макаров
Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Статуя Фемиды в суде
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Лента новостейМолния