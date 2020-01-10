FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Как пишет издание, министр иностранных дел Доминик Рааб собирается объявить о новом санкционном режиме в феврале — тогда он представит список людей, активы которых на территории Соединенного Королевства будут заморожены.
По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.
13 декабря 2019, 12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Вводя новый санкционный режим, Рааб хочет показать, что после Brexit Лондон намерен играть роль мирового лидера, пишет FT. Кроме того, отмечает издание, это еще и ответ на опасения в том, что после выхода из ЕС Великобритания будет вести агрессивную торговую политику, нарушающую права человека.
Санкции будут вводится на основании "поправки Магнитского", которая позволяет британским властям замораживать активы тех, кого они считают нарушителями прав человека, а также ограничивать выдачу им виз. Соответствующий закон действует с весны 2018 года. Одним из его авторов был нынешний премьер Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел.
13 декабря 2019, 17:20Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов