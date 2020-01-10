В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили беспилотник украинских силовиков в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вчера с использованием комплекса радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н", был перехвачен на нашей территории БПЛА противника, принадлежащий 59-й бригаде, производивший облет подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории на горловском направлении", - сказал Басурин.
Он отметил, что видеозапись с беспилотника сейчас изучается разведкой ДНР.