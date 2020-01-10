Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T11:02+0300
https://ria.ru/20200110/1563246369.html
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_0:0:3030:1705_1036x0_80_0_0_bb2e08615510016539317ef0d93b7a77.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

11:02 10.01.2020
837
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили беспилотник украинских силовиков в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вчера с использованием комплекса радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н", был перехвачен на нашей территории БПЛА противника, принадлежащий 59-й бригаде, производивший облет подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории на горловском направлении", - сказал Басурин.
Он отметил, что видеозапись с беспилотника сейчас изучается разведкой ДНР.
Украинский военный в Донбассе
8 января, 21:18
ЛНР: Киев игнорирует предложения по участкам разведения сил в Донбассе
1400202
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР завели дело о применении украинскими силовиками пыток к пленным
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Эдуард Басурин
Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Глава ДНР Денис Пушили
В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
ЛНР напомнила Киеву о выборах в Донбассе по Минским соглашениям
Украинский военный в Донбассе
ЛНР: Киев игнорирует предложения по участкам разведения сил в Донбассе
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан
Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперт оценил вероятность срыва нового "нормандского" саммита
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Лента новостейМолния