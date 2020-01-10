В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

"Вчера с использованием комплекса радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н", был перехвачен на нашей территории БПЛА противника, принадлежащий 59-й бригаде, производивший облет подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории на горловском направлении", - сказал Басурин.