Швеция поможет Украине при расследовании авиакатастрофы в Иране

"Вчера (в четверг - ред.) я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной при проведении расследования", - заявил Лёвен, которого цитирует Sveriges Radio

Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьером Канады Джастином Трюдо оба лидера согласились, что после появления данных о том, что самолет якобы был сбит Ираном, необходимо тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Лёвен подчеркнул необходимость международного участия в расследовании.