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Швеция поможет Украине при расследовании авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Швеция поможет Украине при расследовании авиакатастрофы в Иране

10:55 10.01.2020
236
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СТОКГОЛЬМ, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в пятницу заявил о необходимости оперативного и прозрачного расследования крушения украинского Boeing в Иране и выразил готовность сотрудничать с властями Украины в этом вопросе, передает Sveriges Radio.
"Вчера (в четверг - ред.) я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной при проведении расследования", - заявил Лёвен, которого цитирует Sveriges Radio
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
04:08
Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране
Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьером Канады Джастином Трюдо оба лидера согласились, что после появления данных о том, что самолет якобы был сбит Ираном, необходимо тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Лёвен подчеркнул необходимость международного участия в расследовании.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, утром 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
10:37
Франция готова помочь в расследовании катастрофы самолета в Иране
11200287
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Крушение украинского самолета в ИранеСтефан ЛёвенМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияИранУкраинаВ мире
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