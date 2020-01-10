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Глава МИД Франции оценил шансы Ирана на получение ядерного оружия
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РИА Новости

Глава МИД Франции оценил шансы Ирана на получение ядерного оружия

10:47 10.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖан-Ив Ле Дриан
Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключает, что Иран может получить ядерное оружие в течение года-двух, если продолжится несоблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий.
По словам французского министра, на данный момент у Ирана нет возможности получить ядерное оружие. "Но если они продолжат уничтожать венские договоренности, то да, в короткое время - от года до двух лет - они смогут получить доступ к ядерному оружию", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
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"И хороший способ этого избежать - это дипломатия, это переговоры и соблюдение соглашение. Это то, о чем я буду говорить снова сегодня на встрече Брюсселе", - отметил министр.
Внеочередной совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу обсудит Ирак и деэскалацию в регионе, генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформирует их о ситуации.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Жан-Ив Ле ДрианНАТОЕвросоюзМИД Франции‎ФранцияЙенс СтолтенбергИранСШАВ мире
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