Процедура отставки президента Абхазии

Согласно Конституции Абхазии (1994), президент республики является главой государства.

В случае нарушения президентом данной им присяги, Конституции и законов Республики Абхазия , он может быть отстранен от должности. Такое решение принимается парламентом республики на основании заключения Конституционного суда Абхазии большинством в две трети голосов от общего числа депутатов парламента тайным голосованием.

Президент Абхазии в любое время может подать в отставку. Вопрос об отставке решается парламентом. Решение принимается квалифицированным большинством.

В соответствии с частью 2 статьи 87 регламента народного собрания – парламента Республики Абхазия законодательный орган вправе принимать большинством голосов от числа избранных депутатов заявления, обращения и депутатские запросы, которые оформляются постановлением. В том числе, это может быть постановление с обращением к президенту страны досрочно уйти в отставку.

Регламент народного собрания – парламента Республики Абхазия предусматривает, что президент может быть отрешен от должности. Предложение о выдвижении обвинения против президента для отрешения его от должности может быть внесено по инициативе группы депутатов, составляющих не менее одной трети от общего числа депутатов парламента.

Предложение должно содержать конкретные указания на признаки нарушения им присяги, Конституции и законов Абхазии.

Предложение о выдвижении обвинения против президента направляется на заключение специальной комиссии, образуемой парламентом, для оценки соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, а также в Конституционный Суд Абхазии для дачи заключения о наличии в действиях президента Абхазии признаков нарушения присяги, Конституции и законов республики.

Специальная комиссия проверяет обоснованность выдвинутого против президента обвинения, соблюдение кворума, необходимого для предложения о выдвижении, правильность подсчета голосов и других процедурных правил.

Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые могут сообщить о фактах, положенных в основу предложения о выдвижении обвинения, рассматривает соответствующие документы, заслушивает представителя президента Абхазии.

Комиссия большинством голосов принимает заключение о наличии фактических обстоятельств, положенных в основу предложения о выдвижении обвинения, и соблюдении процедуры выдвижения такого обвинения

Предложение о выдвижении обвинения против президента и заключение специальной комиссии рассматриваются на заседании парламента. По решению парламента заседание может быть объявлено закрытым.

С докладом о предложении о выдвижении обвинения выступает уполномоченный от группы депутатов, выдвинувших предложение о выдвижении обвинения. Содоклад делает председатель специальной комиссии.

Затем заслушивается заключение Конституционного Суда Абхазии о наличии в действиях президента признаков нарушения присяги, Конституции и законов республики.

В обсуждении предложения о выдвижении обвинения против президента Абхазии для отрешения его от должности принимают участие депутаты парламента, а также приглашенные для этого эксперты и другие лица, оценки и показания которых имеют существенное значение.

Представителю президента республики слово предоставляется вне очереди. После прекращения обсуждения представители комитетов и комиссий, депутатских фракций и групп могут получить слово для выступления по мотивам голосования не более пяти минут каждый.

По итогам обсуждения двумя третями голосов от установленного Конституцией общего числа депутатов парламент принимает постановление о выдвижении обвинения против президента в нарушении им присяги, Конституции и законов Абхазии.

Постановление принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней.

Если предложение о выдвижении обвинения против президента принимается, парламент путем тайного голосования принимает постановление об отрешении президента Республики Абхазия от должности двумя третями голосов от установленного Конституцией общего числа депутатов.

Если предложение о выдвижении обвинения против президента не получило поддержки квалифицированного большинства от общего числа депутатов, парламент принимает постановление об отказе в выдвижении обвинения против президента, которое является окончательным и подлежит официальному опубликованию. Постановление направляется за подписью спикера парламента президенту Абхазии.

Решение парламента об отрешении от должности президента должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения парламентом обвинения против президента. Если в этот срок решение парламента не будет принято, обвинение против президента считается отклоненным.

В соответствии с Конституцией Абхазии, в случае отстранения президента Абхазии от должности его полномочия переходят к вице-президенту республики. В случае отстранения как президента, так и вице-президента обязанности президента осуществляет премьер-министр Абхазии. В случае невозможности ни одним из перечисленных лиц исполнять обязанности президента, таковые переходят к спикеру парламента.