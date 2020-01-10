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В Москве шесть школ и районный суд проверят после угроз минирования
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РИА Новости

В Москве шесть школ и районный суд проверят после угроз минирования

10:42 10.01.2020
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© Фото : МЧС РоссииАнонимный звонок о минировании
Анонимный звонок о минировании
© Фото : МЧС России
Анонимный звонок о минировании. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Семь объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе шесть школ, получили в пятницу сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 10.25, угрозы "минирования" поступили в адрес Головинского районного суда и шести школ", - сказал собеседник агентства.
В суды Санкт-Петербурга поступили угрозы о минировании
09:57
Суды Санкт-Петербурга вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
По его словам, сотрудники оперативных служб уже проводят проверки.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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