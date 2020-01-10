В Москве шесть школ и районный суд проверят после угроз минирования

"По состоянию на 10.25, угрозы "минирования" поступили в адрес Головинского районного суда и шести школ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники оперативных служб уже проводят проверки.

Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.