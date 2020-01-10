Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет в Иране

Предварительной причиной крушения называлась авария двигателя. Как говорится в отчете иранских авиавластей, лайнер загорелся еще в полете. При этом траектория движения указывает на то, что экипаж развернул самолет в сторону аэропорта.

Позже с той же версией выступили официальные лица. Так, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает разведдаными, подтверждающими, что самолет сбила ракета "земля-воздух". О том же говорил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший провести полномасштабное расследование.

В Иране эти утверждения категорически отвергли. Глава организации гражданской авиации Али Абедзаде назвал их "совсем иррациональными". По его словам, то, что самолет был сбит ракетой, "не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", так как в то же время в воздухе находились еще несколько иранских и иностранных бортов. Кроме того, Абедзаде опроверг сообщения о том, что на месте крушения самолета были найдены части ракеты.