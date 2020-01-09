СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК

Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Вместе с тем глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию, что причиной авиакатастрофы стала зенитная ракета. По его словам, в то же время и на той же высоте в небе были несколько иранских и иностранных самолетов.