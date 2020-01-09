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2020-01-09T21:15+0300
https://ria.ru/20200109/1563235414.html
СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
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РИА Новости

СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК

20:37 09.01.2020 (обновлено: 21:15 09.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американские СМИ опубликовали версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского ЗРК. Об этом газете Newsweek на условиях анонимности заявили представители Пентагона и разведки, а также сотрудник иракских спецслужб.
Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Американские СМИ пишут, что, вероятно, украинский лайнер сбили "по ошибке".
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщает, что спутники зарегистрировали пуск двух ракет типа "земля-воздух" незадолго до крушения самолета.
Центральное командование Вооруженных сил США отказалось от комментариев.
Вместе с тем глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию, что причиной авиакатастрофы стала зенитная ракета. По его словам, в то же время и на той же высоте в небе были несколько иранских и иностранных самолетов.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМинистерство обороны СШАИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
))) Ну вот и началось ))) Кто бы сомневался, что так и будет ! У госдепа песня та же , поёт она же !
9 января, 20:48
Че Гевара
471412029
дождемся черных ящиков.....очень много неувязок.
9 января, 20:58
Михаил ......
38831106
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