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В Канаде экстренно сел самолет из-за дыма в двигателе
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РИА Новости

В Канаде экстренно сел самолет из-за дыма в двигателе

10:13 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Самолет израильский авиакомпании El Al, выполнявший рейс из США в Израиль, совершил посадку в аэропорту Канады из-за дыма в двигателе, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Как сообщили в авиакомпании, самолет совершил посадку в аэропорту канадского города Галифакс.
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"Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все (пассажиры - ред.) в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, о них позаботились ", - сообщили в авиакомпании.
На данный момент авиакомпания ищет решения сложившейся ситуации.
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