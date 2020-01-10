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"Ростех" создаст центр по финансовому оздоровлению предприятий
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РИА Новости

"Ростех" создаст центр по финансовому оздоровлению предприятий

10:03 10.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Ростех" совместно с Национальным союзом профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) и РЭУ им. Г.В. Плеханова создаст экспертный центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов, говорится в сообщении госкорпорации.
"Центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов будет функционировать на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, от лица госкорпорации его работу будет курировать "РТ-Капитал" – специализированная компания, которой переданы компетенции по управлению проблемными активами", - говорится в сообщении.
Как отметил замгендиректора госкорпорации Александр Назаров, чьи слова приводятся в сообщении, одна из основных задач центра - "принять участие в разработке нового законодательства об антикризисном управлении и банкротстве, чтобы переориентировать российскую практику управления проблемными активами с ликвидации предприятий на их финансовое оздоровление".
По данным "Ростеха", сегодня в России более 36 тысяч предприятий находится в процессе банкротства. При этом лишь 1% из них проходят процедуру финансового оздоровления, а количество предприятий, восстановивших платежеспособность в результате процедур банкротства, не превышает 0,2%.
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"Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, центр будет разрабатывать новые модели взаимоотношений кредиторов, менеджмента, собственников и сотрудников предприятий, которые помогут сохранить работоспособность компаний и эффективно выводить их из кризиса", - отмечается в сообщении. Центр будет оказывать методическую и техническую поддержку всем участникам процесса, включая региональные и муниципальные органы власти.
Предполагается, что в работе центра будут принимать участие специалисты научного сообщества, профильных министерств и ведомств, саморегулируемые организации, арбитражные управляющие и компании, специализирующиеся на финансовом оздоровлении и реструктуризации.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаРостехРоссияЭкономика
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