"Ростех" создаст центр по финансовому оздоровлению предприятий

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Ростех" совместно с Национальным союзом профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) и РЭУ им. Г.В. Плеханова создаст экспертный центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов, говорится в сообщении госкорпорации.

"Центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов будет функционировать на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, от лица госкорпорации его работу будет курировать "РТ-Капитал" – специализированная компания, которой переданы компетенции по управлению проблемными активами", - говорится в сообщении.

Как отметил замгендиректора госкорпорации Александр Назаров, чьи слова приводятся в сообщении, одна из основных задач центра - "принять участие в разработке нового законодательства об антикризисном управлении и банкротстве, чтобы переориентировать российскую практику управления проблемными активами с ликвидации предприятий на их финансовое оздоровление".

По данным "Ростеха", сегодня в России более 36 тысяч предприятий находится в процессе банкротства. При этом лишь 1% из них проходят процедуру финансового оздоровления, а количество предприятий, восстановивших платежеспособность в результате процедур банкротства, не превышает 0,2%.

"Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, центр будет разрабатывать новые модели взаимоотношений кредиторов, менеджмента, собственников и сотрудников предприятий, которые помогут сохранить работоспособность компаний и эффективно выводить их из кризиса", - отмечается в сообщении. Центр будет оказывать методическую и техническую поддержку всем участникам процесса, включая региональные и муниципальные органы власти.