В России утвердили принципы системы профессионального роста педагогов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило основные принципы национальной системы профессионального роста педагогов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В целях реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"... Утвердить прилагаемые основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста", - говорится в документе.
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Как уточняет пресс-служба Минпросвещения, распоряжение направлено на интеграцию в рамках проекта "Учитель будущего" ключевых мероприятий по поддержке педагогического сообщества в РФ и, прежде всего, мероприятий нацсистемы профессионального роста педагогов.
Согласно распоряжению ежегодно будет проходить мониторинг обеспеченности школ кадрами, а также вестись перечень наиболее востребованных педагогов-предметников.
Добавляется, что Минпровещения совместно с Минобрнауки и региональными министерствами образования будет определять потребность в подготовке в вузах новых учителей. Также будет уделено внимание анализу региональных систем оплаты труда педагогических работников.
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Распоряжение также предписывает внести изменения в примерные основные образовательные программы, чтобы дать возможность студентам-педагогам проходить учебные модули и практики по своему направлению подготовки еще в процессе обучения.
Кроме того, для профессионального развития учителей в стране будет создана сеть центров профессионального мастерства педагогических работников, первые из которых уже работают.
Также отдельное внимание в утвержденных принципах уделено разработке и внедрению системы наставничества как одного из механизмов комфортного вхождения в профессию молодых специалистов.
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