Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Посла Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.

"В связи с этим в министерство иностранных дел Кыргызской республики вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Таджикистан в Кыргызской республике", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МИД, в пятницу министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.