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https://ria.ru/20200110/1563243118.html
Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе
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РИА Новости

Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе

09:34 10.01.2020
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© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии в связи с конфликтом на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.
"В связи с этим в министерство иностранных дел Кыргызской республики вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Таджикистан в Кыргызской республике", - сказали в пресс-службе.
Как добавили в МИД, в пятницу министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
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