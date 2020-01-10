Прокуратура Южной Кореи провела обыск в администрации президента

Как сообщает агентство, прокуратура и оппозиция считают, что канцелярия секретаря подготовила предвыборные обещания нынешнего мэра Ульсана Сон Чхоль Хо, связанные со строительством в городе государственной больницы, и затем помогала их выполнять.

Также существуют подозрения, что администрация президента повлияла на расследование обвинений в коррупции в отношении бывшего мэра Ульсана Ким Ги Хена перед выборами в 2018 году, что помогло Сон Чхоль Хо выиграть.