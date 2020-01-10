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Прокуратура Южной Кореи провела обыск в администрации президента
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РИА Новости

Прокуратура Южной Кореи провела обыск в администрации президента

09:25 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи провела обыск в президентской администрации в связи с подозрениями о связи правительства с делом о вмешательстве в выборы мэра города Ульсан, передает агентство Рёнхап.
Прокуратура Центрального округа Сеула заявила, что утром в пятницу она провела обыск в канцелярии секретаря президента по вопросам автономного развития региональных правительств в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы в Ульсане.
Как сообщает агентство, прокуратура и оппозиция считают, что канцелярия секретаря подготовила предвыборные обещания нынешнего мэра Ульсана Сон Чхоль Хо, связанные со строительством в городе государственной больницы, и затем помогала их выполнять.
Сон Чхоль Хо был кандидатом в мэры правящей Демократической партии и является сторонником президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Также существуют подозрения, что администрация президента повлияла на расследование обвинений в коррупции в отношении бывшего мэра Ульсана Ким Ги Хена перед выборами в 2018 году, что помогло Сон Чхоль Хо выиграть.
Флаг Республики Корея
13 ноября 2019, 10:34
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Мун Чжэ ИнУльсанЮжная КореяСеулВ мире
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