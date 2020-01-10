Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном , сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.

"Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области ", - заявили в пресс-службе.

По данным кабмина, правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента. Глава правительства также поручил вице-премьеру Женишу Разакову усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.

"Абылгазиев особо подчеркнул, что должны быть приняты исчерпывающие меры для недопущения каких-либо провокаций и эскалации ситуации до продвижения вопросов делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы. По его словам, сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах", - заявили в правительстве.