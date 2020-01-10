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Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном
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РИА Новости

Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном

09:16 10.01.2020
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© AFP 2019 / Maxim MarmurКиргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
Киргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
© AFP 2019 / Maxim Marmur
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.
Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.
"Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области", - заявили в пресс-службе.
По данным кабмина, правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента. Глава правительства также поручил вице-премьеру Женишу Разакову усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.
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"Абылгазиев особо подчеркнул, что должны быть приняты исчерпывающие меры для недопущения каких-либо провокаций и эскалации ситуации до продвижения вопросов делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы. По его словам, сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах", - заявили в правительстве.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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