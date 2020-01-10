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МВД Киргизии возбудило дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном
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РИА Новости

МВД Киргизии возбудило дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

08:50 10.01.2020
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Киргизии возбудило уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.
"Данные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков отдела внутренних дел Баткенского района. Проводится досудебное производство", - сказали пресс-службе МВД.
По данным пресс-службы, на место конфликта прибыл замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев. "Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Для организации всех необходимости мер по сохранению стабильности, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан совместно силовыми структурами и органами местного самоуправления с обеих сторон проводятся разъяснительные работы среди населения приграничных участков", - подчеркнули в МВД.
Машина скорой помощи. Архивное фото
18 декабря 2019, 10:30
В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали два человека
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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ТаджикистанКиргизияВ мире
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