МВД Киргизии возбудило дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Министерство внутренних дел Киргизии возбудило уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном , сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.

"Данные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков отдела внутренних дел Баткенского района. Проводится досудебное производство", - сказали пресс-службе МВД.

По данным пресс-службы, на место конфликта прибыл замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев. "Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Для организации всех необходимости мер по сохранению стабильности, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан совместно силовыми структурами и органами местного самоуправления с обеих сторон проводятся разъяснительные работы среди населения приграничных участков", - подчеркнули в МВД.