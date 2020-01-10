В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" и участия в конфликте

СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Представители более 100 общественных объединений Представители более 100 общественных объединений Южной Кореи в пятницу провели перед зданием посольства США Сеуле акцию протеста против "войны США с Ираном " и отправки южнокорейских войск в Ормузский пролив, передает корреспондент РИА Новости.

Представители 107 общественных организаций собрались прямо напротив здания американского посольства с баннерами и плакатами, гласящими: "Нет войне США с Ираном", "Мир", "Южная Корея не должна участвовать в военных действиях США". Они также держали таблички с перечислением всех вооруженных конфликтов с участием США и количеством жертв в них.

Активисты провели пресс-конференцию для журналистов, а затем специальный перфоманс. Несмотря на холодную даже для зимнего Сеула погоду, люди опустились на асфальт и лежали, не двигаясь, несколько минут, изображая убитых и жертв войны. Территорию посольства охраняли более 50 полицейских.

В начале января Вашингтон провел в Ираке операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

"Удар США по Ираку - это явное нарушение международного законодательства и суверенитета Ирака… В ситуации, когда конфликт между США и Ираном обострился, Южная Корея ни в коем случае не должна отправлять туда войска… США - просто убийцы. Они должны признать свою ответственность за происходящее", - заявили представители активистов на пресс-конференции.

Они также осудили действия посла США в Сеуле Гарри Харриса, заявив, что тот ведет себя "неподобающе" дипломату и "открыто оказывает давление" на южнокорейское правительство. "Южная Корея - независимое и демократическое государство. Вся власть здесь идет от народа. Требование США отправить войска (южнокорейскую группировку – ред.) в Ормузский пролив показывает, что они не признают нас как независимое государство", - заявила одна из лидеров активистов.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.