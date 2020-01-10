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https://ria.ru/20200110/1563241245.html
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

08:05 10.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
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"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское, используя вооружение БМП.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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