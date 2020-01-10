В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское, используя вооружение БМП.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.