Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T10:35+0300
https://ria.ru/20200110/1563241164.html
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
https://cdn25.img.ria.ru/images/130399/28/1303992856_0:163:3062:1885_1036x0_80_0_0_11a5d46e92ac6b110f292fd2ee10da7b.jpg
РИА Новости

Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

08:00 10.01.2020 (обновлено: 10:35 10.01.2020)
10213
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии
Операция правоохранительных органов Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Операция правоохранительных органов Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
"Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности", — заявил собеседник агентства. Также, по словам представителя администрации, в безопасное место были эвакуированы жители приграничного района Дахма.
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
6 января, 17:29
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Ночью в пятницу, как сообщили в Государственной пограничной службе Киргизии, неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями. Прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. По утверждению ГПС, огонь велся со стороны Таджикистана.

"В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме", — уточнили в погранслужбе.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Машина скорой помощи. Архивное фото
18 декабря 2019, 10:30
В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали два человека
12347715
Обсудить 1
ТаджикистанКиргизияВ мире
Рекомендуем
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Остров в форме знака доллара
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
Лента новостейМолния