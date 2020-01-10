Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном , сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии

"Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности", — заявил собеседник агентства. Также, по словам представителя администрации, в безопасное место были эвакуированы жители приграничного района Дахма.

Ночью в пятницу, как сообщили в Государственной пограничной службе Киргизии, неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями. Прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. По утверждению ГПС, огонь велся со стороны Таджикистана.

"В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме", — уточнили в погранслужбе.