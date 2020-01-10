Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:55+0300
https://ria.ru/20200110/1563239336.html
Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента

03:10 10.01.2020 (обновлено: 09:55 10.01.2020)
665
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января. В этот день, согласно расписанию работы нижней палаты парламента, должно состояться пленарное заседание.
"Послание президента, которое назначено на 15 января, этот день выпадает из пленарных", - сказал Романов.
Отвечая на вопрос, обсудит ли перенос заседания Совет Госдумы, который состоится в понедельник, депутат ответил утвердительно.
Депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, первое заседание Совета Государственной Думы состоится 13 января.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Вчера, 18:42
В Госдуму внесли проект об освобождении участников войны от оплаты ЖКУ
520004
Обсудить 0
Совет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество
Кадр из клипа Evanescence - The Chain
Evanescence представили мрачный клип о разрыве отношений
Самолет в небе
Эксперт оценил потери компаний от запрета летать над Ближним Востоком
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы в апреле уйдут в плановый отпуск
Центральный музей Великой Отечественной войны
Музей Победы в Москве принял 34 тысячи человек в новогодние праздники
Кадр из фильма Челюсти 1975 года
СМИ: студия Universal планирует переснять хоррор "Челюсти"
Альпаки в контактном зоопарке
В Госдуме заявили о снижении количества контактных зоопарков в ТЦ
Казанский кремль со смотровой площадки Центра семьи Казан
В Татарстане назвали число открывшихся за прошлый год мечетей
Президент США Дональд Трамп
Трамп выступил за отказ от ограничений на право президента вести войну
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Глава Совета муфтиев России пожелал стойкости народам Украины и Ирана
Москва
Эксперт: погода соответствует климатической норме лишь в двух регионах
Финансовый центр Гонконга
Текст службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
Лента новостейМолния