Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленарное заседание Пленарное заседание Госдумы , которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ , соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января. В этот день, согласно расписанию работы нижней палаты парламента, должно состояться пленарное заседание.

"Послание президента, которое назначено на 15 января, этот день выпадает из пленарных", - сказал Романов.

Отвечая на вопрос, обсудит ли перенос заседания Совет Госдумы, который состоится в понедельник, депутат ответил утвердительно.