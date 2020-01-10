Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за послания президента

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января. В этот день, согласно расписанию работы нижней палаты парламента, должно состояться пленарное заседание.
"Послание президента, которое назначено на 15 января, этот день выпадает из пленарных", - сказал Романов.
Отвечая на вопрос, обсудит ли перенос заседания Совет Госдумы, который состоится в понедельник, депутат ответил утвердительно.
Депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, первое заседание Совета Государственной Думы состоится 13 января.