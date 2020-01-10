Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

На кадрах виден, предположительно, авиалайнер, который постепенно охватывает пламя. После столкновения с землей видна яркая вспышка и звучит мощный взрыв. Подлинность видео, появившегося в Сети, официально не подтверждена.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в ночь на 8 января. Самолет рухнул вскоре после взлета из аэропорта иранской столицы. Но борту находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.