Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter пользователь @IranianPatriot.
На кадрах виден, предположительно, авиалайнер, который постепенно охватывает пламя. После столкновения с землей видна яркая вспышка и звучит мощный взрыв. Подлинность видео, появившегося в Сети, официально не подтверждена.
#هواپیمای_اوکراینی— Iranian Patriot 🇮🇷 (@IranianPatriot) 9 января 2020 г.
فیلم یکی از دوستان. pic.twitter.com/NTigX0ZlwC
Лайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в ночь на 8 января. Самолет рухнул вскоре после взлета из аэропорта иранской столицы. Но борту находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.