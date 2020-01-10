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Тимошенко заявила, что Украину заставляют "жить в режиме "Квартала 95"
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РИА Новости

Тимошенко заявила, что Украину заставляют "жить в режиме "Квартала 95"

01:24 10.01.2020 (обновлено: 04:12 10.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112.Украина" заявила, что страну заставляют жить в ритме студии "Квартал 95".
Политик заявила об уходе в оппозицию, после того как парламент Украины принял в первом чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "давней традицией" и объяснил переход партии Тимошенко в оппозицию тем, что ей отказали в назначении ее людей на "сладкие места" во власти. По словам президента, "эпоха договорняков закончилась навсегда". Тимошенко в ответ порекомендовала Зеленскому "не терять связь с реальностью".
"Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме "95 Квартала", в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо. И мне жаль, что украинский президент опустился до таких шуток. Да, я ответила, потому что надо говорить с каждым человеком на том языке, который он понимает", - заявила Тимошенко, отвечая на вопрос ведущего о переходе в оппозицию и "заочный конфликт с президентом".
Лидер политсилы отметила, что "это не важно, а важно то, что мы сегодня как народ делаем и будем делать".
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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Ситуация на Украине112 УкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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