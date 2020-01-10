Тимошенко заявила, что Украину заставляют "жить в режиме "Квартала 95"

"Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме "95 Квартала", в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо. И мне жаль, что украинский президент опустился до таких шуток. Да, я ответила, потому что надо говорить с каждым человеком на том языке, который он понимает", - заявила Тимошенко, отвечая на вопрос ведущего о переходе в оппозицию и "заочный конфликт с президентом".