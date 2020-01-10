В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России появились два новых долларовых миллиардера — это основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, пишет Forbes

По данным журнала, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.

Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года. Тимашев и Баронов, согласно имеющимся данным, покинут совет директоров.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах и офисы в 30 из них.