Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:44+0300
https://ria.ru/20200110/1563238433.html
В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/70/1559267002_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_0edb6487d314a105510c5f22598d2c38.jpg
РИА Новости

В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

00:44 10.01.2020 (обновлено: 09:44 10.01.2020)
177203
© РИА Новости / Алексей СухоруковДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России появились два новых долларовых миллиардера — это основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, пишет Forbes.
По данным журнала, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.
Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года. Тимашев и Баронов, согласно имеющимся данным, покинут совет директоров.
Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах и офисы в 30 из них.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко, третье — один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин.
Банкноты номиналом 1 доллар США
30 декабря 2019, 10:36
Bloomberg узнал о рекордном росте богатства миллиардеров из РФ
15142232430385
Обсудить 125
Геннадий ТимченкоСибурНорникельЛеонид МихельсонНоватэкВладимир ПотанинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Появилось еще двое миллиардеров, и одновременно еще два миллиона россиян опустились еще ниже за черту бедности.
10 января, 01:16
mmark-410
176544160
Укр, ты разве не читал статью?
10 января, 01:21
Petr0vi4 Kirill
33211463
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Прохожие на Красной площади в городе Москве
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Заседание правительства России
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
13:40В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
Лента новостейМолния