В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

По данным журнала, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.
Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года. Тимашев и Баронов, согласно имеющимся данным, покинут совет директоров.
Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах и офисы в 30 из них.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко, третье — один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин.
30 декабря 2019, 10:36Bloomberg узнал о рекордном росте богатства миллиардеров из РФ