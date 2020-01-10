Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
"Госсекретарь вновь заявил об осуждении США пусков баллистических ракет иранским режимом 7 января по двум объектам в Ираке, на которых располагаются иракские, американские военные, а также силы Коалиции (по борьбе с ИГ* – ред.). Госсекретарь подчеркнул, что, как заявил президент Трамп, США сделают все необходимое для защиты американского и иракского народов, а также защиты наших общих интересов", - следует из распространенного сообщения.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.