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Конфликт США и Ирана
2020-01-10T00:36+0300
https://ria.ru/20200110/1563238390.html
Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары
https://cdn24.img.ria.ru/images/156317/17/1563171765_0:48:2773:1608_1036x0_80_0_0_12cb46284d3ccd99d5fb5c7ff64023a9.jpg
РИА Новости

Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары

00:35 10.01.2020 (обновлено: 00:36 10.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь вновь заявил об осуждении США пусков баллистических ракет иранским режимом 7 января по двум объектам в Ираке, на которых располагаются иракские, американские военные, а также силы Коалиции (по борьбе с ИГ* – ред.). Госсекретарь подчеркнул, что, как заявил президент Трамп, США сделают все необходимое для защиты американского и иракского народов, а также защиты наших общих интересов", - следует из распространенного сообщения.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
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