В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой

ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолетом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.

Причиной обращения послужили высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы британского правительства Бориса Джонсона о том, что лайнер могли сбить ракетой.

Дипломат также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.