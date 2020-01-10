В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой

ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолетом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.
Причиной обращения послужили высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы британского правительства Бориса Джонсона о том, что лайнер могли сбить ракетой.
Дипломат также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing.
Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию о ракетной атаке.
Трагедия под Тегераном
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не сбивали.