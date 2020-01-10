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2020-01-10T08:42+0300
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В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
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РИА Новости

В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой

00:29 10.01.2020 (обновлено: 08:42 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолетом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.
Причиной обращения послужили высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы британского правительства Бориса Джонсона о том, что лайнер могли сбить ракетой.
Дипломат также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing.
Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию о ракетной атаке.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не сбивали.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеКанадаТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Иран поступил грамотно и Украину пригласил и представителей Боинга, формально к нему не подкопаешься, с другой стороны укры чего хочешь подтвердят, мать родную подставят по указке США
10 января, 01:07
Алексей Алексеев
238001011
Будут панику нагнетать чтобы нато в войну ввязалась.америкосы сами перетрусили!!!
10 января, 00:43
Николай Егоров
18891208
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