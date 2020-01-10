Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию

Люди с портретом генерала Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази против вмешательства Турции и в поддержку признанного ООН правительства в Триполи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Война в Ливии стала центральной темой переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Режим прекращения огня, к которому призвали президенты России и Турции, должен вступить в силу 12 января. И хотя на словах борющиеся за власть группировки поддержали миротворческие инициативы Москвы и Анкары, на деле ситуация лишь усложнилась.

Раскол в рядах Сараджа

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара, которая в течение всего прошлого года безуспешно пыталась овладеть столицей страны Триполи, 6 января начала наступление на Сирт. Информации об идущих боях за город было крайне мало. Уже на следующий день генерал заявил, что Сирт и его окрестности полностью перешли под контроль ЛНА.

Хафтар не скрывал, что взять город столь быстро ему помогла группировка салафитов-мадхалитов, которая до этого поддерживала Правительство национального согласия (ПНС) Сараджа. На сторону мятежного генерала они переметнулись после того, как турецкие военные по решению Эрдогана отправились в Ливию на помощь ПНС.

Контролировавшие Сирт салафиты-мадхалиты всегда осторожно относились к Сараджу. Но то, что его правительство считалось международно признанным, привлекало к нему неопределившиеся силы. Однако альянс ПНС и Анкары уже не входил в планы группировки. Ее лидеры открыто выступили против вмешательства Турции в дела Ливии.

Когда Сарадж официально обратился к Эрдогану за помощью, салафиты-мадхалиты приняли решение перейти на сторону Хафтара. В результате, как только ЛНА вошла в Сирт, группировка сдала город генералу.

© AFP 2019 / Abdullah Doma Бойцы батальона, лояльного генералу Халифе Хафтару, во время утреннего собрания в городе Бенгази, Ливия © AFP 2019 / Abdullah Doma Бойцы батальона, лояльного генералу Халифе Хафтару, во время утреннего собрания в городе Бенгази, Ливия

Подготовка к боям за Мисурату

Успехам мятежного военачальника сопутствовало и то, что Сирт начали покидать мисуратские группировки. Они считаются наиболее сильными вооруженными отрядами и в прошлом году сыграли ведущую роль в вытеснении из столицы сторонников Хафтара. Сегодня они составляют костяк вооруженных сил правительства Сараджа.

Решение мисуратцев об отступлении из Сирта обусловлено начавшейся подготовкой Хафтара к взятию их родной Мисураты. Сейчас контроль над городом удерживает лояльная Сараджу группировка "Аль-Буниян аль-Марсус", но в одиночку противостоять расширяющейся армии Хафтара ей непросто. Поэтому, как только ЛНА подступила к городу, командование группировки объявило мобилизацию.

Всех мисуратцев призвали вернуться домой, чтобы противостоять врагу. И те оставили позиции не только в Сирте, но и в столице. Ослабление ее обороны может привести к тому, что мятежный генерал снова начнет бои за Триполи.

"Получается, что вмешательство Анкары в ливийский конфликт дало обратный результат. Вместо того чтобы помочь Сараджу, Эрдоган оттолкнул от ПНС поддерживающие его группировки. Это играет на руку Хафтару", — считает руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia Бойцы вооруженной группировки Мисурата готовят боеприпасы перед отправкой в зону конфликта в Триполи © AFP 2019 / Mahmud Turkia Бойцы вооруженной группировки Мисурата готовят боеприпасы перед отправкой в зону конфликта в Триполи

Российско-турецкое миротворчество

Решение Турции о военной помощи правительству Сараджа повлияло на расклад сил не только внутри Ливии. Возросли опасения, что открытое вмешательство третьей страны в ливийский конфликт сведет на нет усилия других внешних сил усадить Сараджа и Хафтара за стол переговоров и сорвет Берлинскую конференцию, запланированную на январь.

Отправка в Ливию турецких военных могла также спровоцировать противоречия между Москвой и Анкарой. Первым ситуацию начал нагнетать сам Эрдоган. Он обвинил российские власти в чрезмерной поддержке генерала Хафтара и свою помощь Сараджу объяснил необходимостью уравновесить противоборствующие силы.

Запад раскритиковал отправку турецких военных в Ливию, но поддержал критику Эрдогана в адрес России. Сам же турецкий лидер позже заявил, что прежде намерен открыто обсудить ситуацию в Ливии с Владимиром Путиным.

Происходящее не изменило позицию Москвы. Кремль в очередной раз заявил, что поддерживает диалог и с Сараджем, и с Хафтаром.

"Мы неоднократно повторяли: Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии и прекращении там кровопролития", — напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что вмешательство в гражданскую войну третьих стран лишь усугубляет противоречия.

Все точки над "i" относительно ливийского кризиса Москва и Анкара расставили на состоявшихся 8 января переговорах Эрдогана и Путина. Общего в позициях стран оказалось больше, чем разногласий. Так, президенты согласились, что конфликт в Ливии следует решать политическими методами, и призвали стороны к временному перемирию. Поддержали они и проведение Берлинской конференции под эгидой ООН.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года. <…> Ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога", — говорится в совместном заявлении Путина и Эрдогана.

© AP Photo / Francois Mori Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция © AP Photo / Francois Mori Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция

В ожидании мира

В беседе с РИА Новости Кирилл Семенов утверждает, что компромиссы Путина и Эрдогана по Ливии были ожидаемы, но задается вопросом, насколько инициатива президентов о прекращении огня найдет понимание в самой Ливии.

"Эрдоган имеет большое влияние на Сараджа, и тот, скорее всего, поддержит российско-турецкие мирные инициативы. Но примут ли идею о перемирии ливийские группировки, выступающие на стороне ПНС? События в Сирте показали, что они могут быстро поменять свое мнение и переметнуться на сторону вчерашнего противника", — объясняет Семенов.

Эксперт считает преувеличенной оценку влияния Москвы на генерала Хафтара.

"Судить, насколько успешными окажутся договоренности Путина и Эрдогана по Ливии, можно будет только после того, как противоборствующие стороны на них отреагируют. Но в любом случае активное участие Москвы и Анкары в ливийском урегулировании — важный рычаг для начала переговоров", — уверен Семенов.

Ливийский политолог Мустафа Фетури считает, что взятие Сирта ограничивает возможности для миротворчества.

"Сирт расположен в стратегически важном треугольнике. Здесь логистический узел, связывающий запад, восток и юг Ливии. Контроль Хафтара над этим городом усиливает его позиции, при этом вносит разлад в поддерживающие Сараджа группировки. В итоге число сторон — участников конфликта может увеличиться. И вряд ли все они согласятся на предложенное Москвой и Анкарой даже временное перемирие", — объяснил РИА Новости эксперт.

Фетури полагает: если Хафтару удастся взять под контроль и Мисурату, то раскол внутри Ливии еще больше усилится. При таком раскладе все мирные инициативы будут надолго отодвинуты.

"Максимум, на что можно рассчитывать, — временное прекращение огня. Командующий ЛНА настроен решительно на взятие Мисураты и Триполи, и как только он начнет продвигаться в сторону этих городов, бои возобновятся. Объявлять даже краткосрочное перемирие целесообразнее после того, как между конфликтующими сторонами состоятся хоть какие-то переговоры", — считает ливийский эксперт.