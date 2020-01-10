Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела

Новый год не принес сюрпризов в российско-украинских газовых отношениях: транзитный контракт был подписан. Что же нового мы узнали с момента подписания?

Восьмого января была проведена церемония официального открытия газопровода "Турецкий поток", но событие это скорее символическое, ведь экспорт голубого топлива по данному маршруту начался с первых чисел января. Уже переключились на потребление газа по новому южному коридору не только сама Турция, но и Болгария, Греция и Северная Македония.

Тем не менее на украинском направлении сохраняется небольшой объем транзита — пять миллионов кубометров в сутки, что эквивалентно приблизительно двум миллиардам кубов в год. Поставки предназначаются для румынского рынка, который проще запитать по старой схеме, чем по реверсным схемам со стороны Болгарии. Для Киева сохранение этого направления транзита важно, чтобы проще (больше газа в трубе) было поставлять объемы для внутреннего потребления южных областей Украины . В сумме с экспортом в Молдавию (свыше 11 миллионов кубометров в сутки) уже набегает объем. В любом случае в перспективе Украине придется что-то менять в ставшей однозначно избыточной мощности южной части своей ГТС, так что, вероятно, в ближайший год мы услышим те или иные интересные новости в этой сфере.

Вторая важная новость — это цена нового украинского транзита. Напомним: сразу после подписания предварительных договоренностей, еще во второй половине декабря, киевские официальные лица успели заявить, что Украина получит за пять лет от транзита 15 миллиардов долларов (и это без учета трех миллиардов уже выплаченного долга). Эти новости смутили некоторых наблюдателей и в России: по принципу "раз "Газпром" не опровергает — значит, все правда".

Однако уже после подписания окончательных договоренностей Владимир Зеленский назвал совсем другие цифры: Украина получит за пять лет транзита семь миллиардов долларов. Так 15 миллиардов транзитных доходов превратились в семь. Соответственно, это означает, что транзитный тариф остается примерно на прежнем уровне при уменьшении объемов прокачки в среднем за пять лет почти в два раза.

Почему оценивать стоимость транзита приходится по косвенным данным, а не по публикуемым тарифам? В первую очередь потому, что еще на этапе предварительных договоренностей стало известно, что "Газпром" заключает контракт с "Нафтогазом", а последний — с только что созданным (в рамках процедуры анбандлинга по европейским правилам) "Оператором ГТС Украины". Таким образом, "Нафтогаз" становится посредником в этих отношениях, а потому получает дополнительную оплату за свои услуги.

Так или иначе, "Газпром" в первые дни работы по новым правилам значительно сократил транзит через Украину. При среднесуточном контрактном (и уже оплаченном) объеме прокачки в 178 миллионов кубометров мы видим транзит на уровне 40-45 миллионов по всем направлениям в первые числа января (на момент публикации доступны данные за 7 января — транзит вырос до 91 миллиона кубометров в сутки). При этом 65 миллиардов украинского транзита — действительно полностью необходимый на этот год объем, раз "Северный поток — 2" пока не совсем достроен. Почему так происходит?

Причин здесь тоже может быть несколько. Во-первых, как и предполагалось (в том числе и в наших публикациях ) еще в конце декабря, после подписания договоренностей цены на газ в Европе резко упали — и избыточные (на случай форс-мажора) запасы в хранилищах оказались не нужны.

Сейчас спотовые цены на голубое топливо (напомним, что спот составляет около 35% в структуре экспорта "Газпрома", остальное — это так называемая нефтяная привязка, где ценовая ситуация заметно лучше) уже доходят до 140 долларов за тысячу кубометров. Для зимнего сезона таких цен мы не видели с 2009 года.

Хотя принципиально "Газпром" готов к ценовой войне и настроен на сохранение доли рынка, сейчас он все же снижает объемы экспорта, чтобы поддержать цены.

Но здесь мы видим еще одну причину, почему российская компания не могла согласиться на завышенные цены за украинский транзит. Представим, что подписан "повышенный" тариф и Украина получила бы 15 миллиардов долларов за 225 миллиардов кубометров транзита за пять лет (65 + 4 х 40). Это превратилось бы в стоимость прокачки по Украине в 67 долларов за тысячу кубов.

Но при ценах в 140 долларов за тысячу кубометров в Европе и за вычетом экспортной пошлины (30%) у "Газпрома" остается всего 98 долларов. Если из них заплатить 67 Украине, то останется 31 доллар. А ведь есть еще и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), и себестоимость добычи и транспортировки по России и странам ЕС. Конечно, мы взяли крайний пример (текущие низкие спотовые цены), однако понятно и то, что в таком ценовом окружении только действующая ранее и, вероятно, сохранившаяся стоимость транзита (на уровне немногим выше 30 долларов) является справедливой.

В любом случае текущая ситуация, когда экспорт через Украину кратно снизился (причем с учетом неполной загрузки других маршрутов он мог бы быть еще меньше) на фоне падения цен в Европе, в очередной раз подтверждает тезис о том, что никакой катастрофы в случае неподписания договоренностей не произошло бы. А значит, поскольку российская сторона согласилась на новый контракт, ценовые условия должны оказаться комфортными.

Второй фактор, из-за которого "Газпром" мог резко снизить транзит через Украину, связан собственно с работой ее ГТС. Возможно, российская сторона хочет протестировать работу украинской ГТС в условиях минимальных показателей транзита. К примеру, на главном, словацком, направлении в декабре объем составлял около 150 миллионов кубометров в сутки, а 4 января — всего восемь миллионов. И только к 7 января вырос до 55 миллионов.

Ведь еще одна опция предварительных договоренностей — прямые договора на поставку российского газа — пока остается нереализованной. Украинская сторона не торопится заключать эти договоренности, несмотря на предлагаемую скидку к реверсу из Европы. По реверсу из Словакии на Украину и сейчас поступает около 12 миллионов кубометров в сутки. Прямые поставки газа из России упростили бы работу ГТС Украины.