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2019-12-26T08:00+0300
https://ria.ru/20191226/1562842792.html
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
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РИА Новости

Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

08:00 26.12.2019
108622
© REUTERS / Annegret HilseВице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
© REUTERS / Annegret Hilse
Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
В ближайшие дни должны быть подписаны окончательные обязывающие договоренности по транзиту российского газа через Украину.
Напомним, что на прошедшей неделе трехсторонние переговоры по украинскому транзиту завершились подписанием предварительного соглашения. Основные тезисы: "Газпром" выплачивает "старый" долг почти в три миллиарда долларов (под который кстати, еще в 2018 году он создал резервы из прибыли) и гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров в 2020-м и по 40 миллиардов в последующие четыре года.

Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом". Неизвестно, так ли это, но в данном случае США совершили очевидный тактический просчет. Почему?

Забавная "диалектика" американской борьбы с "Северным потоком — 2" уже многократно обсуждалась. Вкратце суть происходящего состоит в следующем: США борются с "Северным потоком — 2", чтобы получить дополнительную нишу для своего СПГ. Играют роль не только объемы, но и цены — дефицит газотранспортных мощностей привел бы к тому, что цены на газ и СПГ в Европе выросли. Это важно для поставок американского СПГ, которые сейчас осуществляются на пределе рентабельности.
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При этом официальная трактовка следующая: борьба с "СП-2" ведется ради сохранения украинского транзита. Но как только "СП-2" будет построен, Штатам придется бороться именно с украинским коридором, в противном случае газотранспортных мощностей (Украина плюс новые газопроводы) будет столь много, что места для американского СПГ не останется. Любопытно, но первые признаки такого развития событий мы видим уже сейчас.
Как только стало известно о подписании даже предварительных договоренностей, и без того низкие сейчас спотовые цены на газ в Европе упали еще на несколько процентов. Причины понятны. Европа до отказа набила свои хранилища газом в расчете на перебои с транзитом. Если перебоев не будет, то газа оказывается слишком много.
На все это накладывается избыток СПГ на глобальном рынке, который, собственно, и давит на газовые цены по всему миру. Конечно, зима есть зима, отопительный сезон сам по себе поддерживает цены, но летом такой поддержки не будет. А неизрасходованный за зиму избыток в хранилищах не позволит летом связать предложение газа закачкой для уже следующего отопительного сезона. В результате цены могут упасть еще ниже (150 долларов за тысячу кубометров и даже меньше).
Конечно, нужно понимать, что любая ценовая война — негатив для всех ее участников (кроме, разумеется, покупателей товара). Снизятся и прибыли от российского экспорта.
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Однако в сложившихся обстоятельствах "Газпром" будет заинтересован максимизировать поставки в Европу, ему нет смысла их ограничивать. Дело в том, что новые договоренности по украинскому транзиту будут подписаны на условиях "качай-или-плати" (кстати, именно за это "Газпром" и платит штраф — за то, что прокачивал не все заявленные объемы: ведь формулировки в старом контракте были размыты, но арбитраж решил так). А значит, раз за транзит уже уплачено, то "Газпром" заинтересован экспортировать газ даже по низким ценам: так он хотя бы немного заработает, а иначе будут лишь убытки за счет простаивающего, но оплаченного транзитного коридора.

По сути, аналогичная ситуация — и с новыми обходными газопроводами. Прямо или косвенно они находятся как минимум в частичной собственности "Газпрома", а деньги на строительство уже потрачены. Поэтому экономически оправданно максимизировать экспорт с минимальной оглядкой на цены.

Кстати, в США история похожая: там уже построены заводы СПГ, а это приводит к тому, что экспорт сжиженного газа происходит даже при ценах ниже полной себестоимости. Но в США выше себестоимость самого газа, а в России основные расходы приходятся именно на транспортировку, которая, повторимся, в нынешних обстоятельствах оказывается уже в любом случае оплаченной.
Единственное, что в случае подписания нового контракта с Украиной может привести к снижению российского газового экспорта в Европу, — ситуация с Польшей. Напомним: в мае заканчивается транзитный контракт с этой страной (газопровод "Ямал — Европа", мощность 33 миллиарда кубометров). И дополнительные объемы прокачки на украинском направлении могут быть использованы для торга с Варшавой по новому договору. В этом случае транзит через Польшу может быть поставлен на паузу.
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В этом контексте позволим себе процитировать наш материал месячной давности: "Если мы увидим слишком большие объемы украинского транзита в новом кратко- или среднесрочном договоре, это не стоит воспринимать сверхкритично. Возможно, данные дополнительные объемы понадобятся уже в ближайшее время, когда закончится контракт по польскому транзиту".
Так или иначе, 65 миллиардов кубометров, которые запланированы на 2020 год, соответствуют традиционным годовым объемам суммарного транзита через Украину за вычетом южного направления (которое перебрасывается на "Турецкий поток"). Соответственно, в начале года мы увидим традиционные объемы экспорта, которые могут вырасти по мере достройки "Северного потока — 2" и увеличения транзитных мощностей.
Оптимальное же развитие событий для США в таком случае заключалось бы в том, чтобы держать всех в напряжении и не допустить подписания контракта "Газпрома" и "Нафтогаза": в таком случае "Северного потока — 2" еще нет, украинского транзита уже нет. Цены растут, поставки в Европу ограничены: оптимальная ситуация для роста импорта СПГ.
Фактически "Газпром" мог бы стать аналогом "ОПЕК поневоле" в газовой сфере, когда вынужденно ограничивал бы поставки и поддерживал цены путем снижения собственной выручки. Но договоренности (пока предварительные) с "Нафтогазом" не позволили реализоваться этой схеме. Если же подписание окончательных договоренностей вдруг будет сорвано, то США здесь оказываются основными выгодоприобретателями.
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Ну а если "Газпром" действительно договорится с Украиной (наиболее вероятное развитие событий), то "в минусе" окажутся Польша (теперь российская сторона может не торопиться с новым транзитным договором) и США (цены на газ в Европе упадут, привлекательность экспорта СПГ снизится). И последнее. Дальнейшее падение цен, возможно, и не приведет к прекращению текущего производства сжиженного газа в Соединенных Штатах (повторимся, так как капитальные затраты на заводы уже понесены), но вот принятие инвестрешений по строительству новых заводов СПГ — не только в США, но и по всему миру — в таких условиях замедлится. В долгосрочной перспективе это будет способствовать выправлению текущих дисбалансов спроса и предложения и росту глобальных газовых цен.
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АмерикаРоссияСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
ну ну. а до этого другие песни пели, а теперь пытаются обелить газпром. хорошая схема - газик платит украм 3 ярда, укры платят 3 ярда России, Россия возвращает газику 3 ярда через какие нибудь субсидии. Все олигархи довольны, за все платит бюджет РФ (население). снимаем новую серию мультика про российского патриота лошарика. противно..
26 декабря, 09:16
SSergey
124515277
америка в овне, Россия банкует! Победа!
26 декабря, 08:13
ODOR SCROTUM
366811157
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