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"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
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РИА Новости

"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности

08:00 10.01.2020
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© Depositphotos / rolffimagesОстров в форме знака доллара
Остров в форме знака доллара
© Depositphotos / rolffimages
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. В США резко обострился кризис ликвидности, с которым финансовые власти страны борются уже четыре месяца. С сентября по декабрь ФРС влила в экономику 366 миллиардов долларов, но это не помогло: только за последнюю неделю пришлось добавить еще 99 миллиардов.

Деньги кончились

На состоявшемся в среду еженедельном кредитном аукционе (репо) заявки банков существенно превысили установленный лимит в 35 миллиардов долларов. В итоге Федрезерв предоставил кредиты на 41 миллиард, а с учетом других аукционов общий объем денежных вливаний в американскую экономику за неделю достиг 99 миллиардов.
Это свидетельствует о новом витке кризиса ликвидности, с которым власти пытаются справиться с 16 сентября, когда заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда. Это привело к росту кредитных ставок с 2,29% до 4,75%.
На следующий день банки подали кредитных заявок более чем на 80 миллиардов долларов — и ставка перевалила за десять процентов.
Другой ключевой индикатор, ставка по федеральным фондам (по которой банки предоставляют в краткосрочный кредит избыточные резервы другим банкам), впервые превысила установленный Федрезервом целевой диапазон в 2,3-2,35%. Так дорого доллары на межбанковском рынке не стоили ни в разгар кризиса 2008 года, ни при схлопывании "пузыря доткомов" в 2002-м.
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка пошел на выкуп у банков ценных бумаг — гособлигаций правительства, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств. Только за два дня (18 и 19 сентября) в рынок влили 128 миллиардов долларов.
Но этого оказалось недостаточно, и ФРС сообщила о выкупе краткосрочных казначейских облигаций (сроком до года) на сумму 60 миллиардов долларов в месяц. Рынок на какое-то время успокоился.
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Однако 16 декабря заявки банков на кредиты вновь превысили лимит, и регулятор опять приступил к накачиванию экономики деньгами. Всего с сентября по 20 декабря ФРС через аукционы репо и выкуп краткосрочных гособлигаций направила в национальную финансовую систему 366 миллиардов долларов дополнительной ликвидности — рекорд с кризиса 2008 года.
Эксперты были уверены: теперь-то ситуация нормализуется. Ничего подобного. Мало того, в новом году денежные вливания увеличились: с 255,95 миллиарда в последнюю неделю декабря до 258,9 миллиарда в первую неделю января.

Связанные одним долгом

Как утверждают аналитики швейцарского Банка международных расчетов (БМР), главная причина нехватки ликвидности в США — резкое сокращение выдачи кредитов крупнейшими американскими банками.
"В последние месяцы активы первичных кредиторов сосредоточились в казначейских облигациях, что ограничило их способность обеспечивать финансирование в короткие сроки на рынках репо", — говорится в докладе БМР. По сути, крупнейшие американские банки сегодня спасают национальную экономику от дефолта.
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Дело в том, что на фоне рекордного госдолга (на 7 января 2020 года — 23,17 триллиона долларов) и непредсказуемой торговой политики администрации Трампа многие инвесторы избавляются от американских гособлигаций.
Китай, до недавнего времени обладавший самым большим портфелем долговых бумаг США, за прошлый год распродал их на двести с лишним миллиардов долларов, Банк России с конца 2018-го — почти на сто миллиардов. Активно сокращают портфели трежерис и другие центробанки, а также частные европейские и азиатские инвестфонды.
Казначейство США столкнулось с падением спроса на бумаги, служащие единственным средством покрытия бюджетного дефицита. Поскольку на прямую эмиссию ФРС не имеет права, для спасения ситуации вновь запустили опробованную в кризис 2008 года схему "количественного смягчения": государственные облигации приобретают крупнейшие национальные банки, а ФРС потом их выкупает за свеженапечатанные доллары, обеспечивая при этом партнерам достойную прибыль.
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В результате у крупных банков не осталось никаких стимулов для кредитования мелких и средних компаний — и те лишились краткосрочных займов. Теперь ФРС приходится превышать лимиты аукционов репо, благо печатать деньги для этого закон не запрещает.

Оптимисты и пессимисты

Многие американские эксперты полагают, что Федрезерв, запустив новый этап "количественного смягчения" параллельно с дополнительными вливаниями ликвидности через аукционы репо, обрел надежное средство от нового финансового кризиса.
В отчете Bank of America (BofA) отмечается: если в октябре только семь процентов инвесторов ждали ускорения глобального роста в новом году, то в декабре — уже 29%. При этом опасения рецессии сократились на 33 процентных пункта, и подавляющее большинство респондентов (68%) сегодня уверены, что мировая экономика избежит спада в 2020-м.
Аналитики BofA подчеркивают, что, поверив в будущий рост, глобальные инвестфонды сокращают вложения в надежные инструменты с гарантированной доходностью и увеличивают инвестиции в акции. Недаром биржевой индекс S&P вырвался из границ технического коридора, в котором находился с конца 2018 года.
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Однако некоторые специалисты предупреждают: на рынке надувается пузырь. "И чем больше ФРС вливает денег, тем труднее вернуться к нормальной монетарной политике, не вызвав биржевого краха", — говорит главный аналитик рынка репо инвесткомпании Curvature Securities Скотт Скирм.
А возвращаться к нормальной политике придется. Иначе — обвал доллара и разгон инфляции.
"Удастся ли главе ФРС Пауэллу сдерживать инфляцию и продолжать эту политику до ноябрьских выборов — вот в чем вопрос, — указывает Скотт Скирм. — Если нет, ему придется держать ответ перед очень сердитым президентом".
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Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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