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https://ria.ru/20200110/1563224623.html
Лучшие фото недели: "Золотой глобус", ледяной поезд и слет Элвисов
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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Золотой глобус", ледяной поезд и слет Элвисов

11:58 10.01.2020 (обновлено: 12:45 10.01.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds

Антивоенный марш перед Белым домом в Вашингтоне.

Антивоенный протест перед Белым домом в Вашингтоне
1 из 30

Антивоенный марш перед Белым домом в Вашингтоне.

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Последствия лесных пожаров в Австралии.

Последствия лесных пожаров в деревне Мого, Австралия
2 из 30

Последствия лесных пожаров в Австралии.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© AFP 2019 / Saeed Khan

Кенгуру в дыму от пожаров в Австралии.

Кенгуру среди дыма от лесных пожаров в Австралии
3 из 30

Кенгуру в дыму от пожаров в Австралии.

© AFP 2019 / Saeed Khan
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
4 из 30

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУчастницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.
Участницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
5 из 30
Участницы святочных колядок в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© AFP 2019 / Manan Vatsyayana

Женщины собирают просушенные ароматические палочки в деревне Куанг Фу Кау на окраине Ханоя перед празднованием Лунного Нового года.

Люди собирают сушеные ароматические палочки во дворе на окраине Ханоя, Вьетнам
6 из 30

Женщины собирают просушенные ароматические палочки в деревне Куанг Фу Кау на окраине Ханоя перед празднованием Лунного Нового года.

© AFP 2019 / Manan Vatsyayana
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Пассажиры "Элвис-экспресса" в Сиднее.

Пассажиры возле Элвис Экспресса на вокзале в Сиднее, Австралия
7 из 30

Пассажиры "Элвис-экспресса" в Сиднее.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© AFP 2019 / ISNA/ Rouhollah Vahdati

На месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
8 из 30

На месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

© AFP 2019 / ISNA/ Rouhollah Vahdati
© REUTERS / Hannibal Hanschke

Ангела Меркель принимает в Берлине юных артистов, которые приехали со всей Германии на традиционное пение рождественских гимнов.

Канцлер Германии Ангела Меркель встречает артистов во время приема в канцелярии Германии в Берлине
9 из 30

Ангела Меркель принимает в Берлине юных артистов, которые приехали со всей Германии на традиционное пение рождественских гимнов.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
© AFP 2019 / Nikolay Doychinov

Верующие в Софии ныряют перед Рождеством в ледяное озеро, чтобы найти брошенный священником в воду деревянный крест.

Верующие ныряют в озеро в Софии
10 из 30

Верующие в Софии ныряют перед Рождеством в ледяное озеро, чтобы найти брошенный священником в воду деревянный крест.

© AFP 2019 / Nikolay Doychinov
© AFP 2019 / Manan Vatsyayana

Девушки фотографируются на улице в Ханое.

Вьетнамские девушки фотографируются на улице в Ханое
11 из 30

Девушки фотографируются на улице в Ханое.

© AFP 2019 / Manan Vatsyayana
© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

Похороны заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Похороны заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде
12 из 30

Похороны заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
© AFP 2019 / Ibrahim Chalhoub

Молнии над Средиземным морем в Триполи.

Молнии над Средиземным морем в ливанском Триполи
13 из 30

Молнии над Средиземным морем в Триполи.

© AFP 2019 / Ibrahim Chalhoub
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.

Президент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
14 из 30

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рождественское богослужение в Екатеринбурге.

Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
15 из 30

Рождественское богослужение в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© REUTERS / Aly Song

Ледяные скульптуры на международном фестивале снега и льда в Харбине.

Ледяные скульптуры на международном фестивале снега и льда в Харбине
16 из 30

Ледяные скульптуры на международном фестивале снега и льда в Харбине.

© REUTERS / Aly Song
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге
17 из 30

Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанк

Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в четвертом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Выступление спортивной команды КАМАЗ-мастер на ралли-марафоне Дакар
18 из 30

Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в четвертом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© РИА Новости / www.kamazmaster.ru
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© REUTERS / Troy Taormina

Рэпер T-Pain выступает в перерыве матча плей-офф НФЛ между "Хьюстон Тексанс" и "Баффало Биллс".

T-Pain выступает в перерыве матча плей-офф НФЛ между Хьюстон Тексанс и Баффало Биллс
19 из 30

Рэпер T-Pain выступает в перерыве матча плей-офф НФЛ между "Хьюстон Тексанс" и "Баффало Биллс".

© REUTERS / Troy Taormina
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Колядки в белорусском селе Дубовка.

Участники колядок в селе Дубовка, Беларусь
20 из 30

Колядки в белорусском селе Дубовка.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Benoit Tessier

Акция протеста против пенсионной реформы во Франции.

Акция протеста против пенсионной реформы во Франции
21 из 30

Акция протеста против пенсионной реформы во Франции.

© REUTERS / Benoit Tessier
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Продавец сахарной ваты во время снегопада в Мурее неподалеку от Исламабада.

Продавец сахарной ваты во время снегопада в Мурее неподалеку от Исламабада
22 из 30

Продавец сахарной ваты во время снегопада в Мурее неподалеку от Исламабада.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
© REUTERS / Michele Tantussi

Верблюды поедают праздничное угощение с елки в Берлинском зоопарке.

Верблюды едят праздничное угощение с елки в Берлинском зоопарке. 3 января 2020
23 из 30

Верблюды поедают праздничное угощение с елки в Берлинском зоопарке.

© REUTERS / Michele Tantussi
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Сторонники Коммунистической партии Индии блокируют пассажирский поезд в ходе антиправительственной акции в Калькутте.

Сторонники Коммунистической партии Индии блокируют пассажирский поезд во время антиправительственной акции протеста в Калькутте, Индия
24 из 30

Сторонники Коммунистической партии Индии блокируют пассажирский поезд в ходе антиправительственной акции в Калькутте.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победители фестиваля "Сани Казани" и их "Мумия".

Участники, занявшие первое место на санях Мумия на фестивале Сани Казани
25 из 30

Победители фестиваля "Сани Казани" и их "Мумия".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2019 / Cristian Hernandez

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе
26 из 30

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе.

© AFP 2019 / Cristian Hernandez
© REUTERS / Anushree Fadnavis

Протесты против закона о гражданстве в Нью-Дели.

Протесты против закона о гражданстве в Нью-Дели
27 из 30

Протесты против закона о гражданстве в Нью-Дели.

© REUTERS / Anushree Fadnavis
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Собаки породы сибирский хаски на пятикилометровой дистанции новогодней "Гонки снеговиков" в рамках соревнований Федерации ездового спорта Красноярского края в Сосновоборске.

Соревнования по ездовому спорту Гонка Снеговиков 2020 в Красноярском крае
28 из 30

Собаки породы сибирский хаски на пятикилометровой дистанции новогодней "Гонки снеговиков" в рамках соревнований Федерации ездового спорта Красноярского края в Сосновоборске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Mario Anzuoni

Скарлетт Йоханссон перед церемонией вручения премии "Золотой глобус".

Скарлетт Йоханссон перед началом церемонии вручения премии Золотой глобус
29 из 30

Скарлетт Йоханссон перед церемонией вручения премии "Золотой глобус".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздник русской культуры на территории храма Святителя Николая Чудотворца в подмосковном селе Никольское.

Участники празднования русской культуры на территории храма святителя Николая Чудотворца в селе Никольское
30 из 30

Праздник русской культуры на территории храма Святителя Николая Чудотворца в подмосковном селе Никольское.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1810001
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