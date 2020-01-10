Лучшие фото недели: "Золотой глобус", ледяной поезд и слет Элвисов

Антивоенный марш перед Белым домом в Вашингтоне.
Последствия лесных пожаров в Австралии.
Кенгуру в дыму от пожаров в Австралии.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
Женщины собирают просушенные ароматические палочки в деревне Куанг Фу Кау на окраине Ханоя перед празднованием Лунного Нового года.
Женщины собирают просушенные ароматические палочки в деревне Куанг Фу Кау на окраине Ханоя перед празднованием Лунного Нового года.
Пассажиры "Элвис-экспресса" в Сиднее.
На месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
На месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Ангела Меркель принимает в Берлине юных артистов, которые приехали со всей Германии на традиционное пение рождественских гимнов.
Ангела Меркель принимает в Берлине юных артистов, которые приехали со всей Германии на традиционное пение рождественских гимнов.
Верующие в Софии ныряют перед Рождеством в ледяное озеро, чтобы найти брошенный священником в воду деревянный крест.
Верующие в Софии ныряют перед Рождеством в ледяное озеро, чтобы найти брошенный священником в воду деревянный крест.
Девушки фотографируются на улице в Ханое.
Похороны заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Похороны заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Молнии над Средиземным морем в Триполи.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.
Рождественское богослужение в Екатеринбурге.
Ледяные скульптуры на международном фестивале снега и льда в Харбине.
Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге.
Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в четвертом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в четвертом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Рэпер T-Pain выступает в перерыве матча плей-офф НФЛ между "Хьюстон Тексанс" и "Баффало Биллс".
Рэпер T-Pain выступает в перерыве матча плей-офф НФЛ между "Хьюстон Тексанс" и "Баффало Биллс".
Колядки в белорусском селе Дубовка.
Акция протеста против пенсионной реформы во Франции.
Продавец сахарной ваты во время снегопада в Мурее неподалеку от Исламабада.
Продавец сахарной ваты во время снегопада в Мурее неподалеку от Исламабада.
Верблюды поедают праздничное угощение с елки в Берлинском зоопарке.
Сторонники Коммунистической партии Индии блокируют пассажирский поезд в ходе антиправительственной акции в Калькутте.
Сторонники Коммунистической партии Индии блокируют пассажирский поезд в ходе антиправительственной акции в Калькутте.
Победители фестиваля "Сани Казани" и их "Мумия".
Победители фестиваля "Сани Казани" и их "Мумия".
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе.
Протесты против закона о гражданстве в Нью-Дели.
Собаки породы сибирский хаски на пятикилометровой дистанции новогодней "Гонки снеговиков" в рамках соревнований Федерации ездового спорта Красноярского края в Сосновоборске.
Собаки породы сибирский хаски на пятикилометровой дистанции новогодней "Гонки снеговиков" в рамках соревнований Федерации ездового спорта Красноярского края в Сосновоборске.
Скарлетт Йоханссон перед церемонией вручения премии "Золотой глобус".
Праздник русской культуры на территории храма Святителя Николая Чудотворца в подмосковном селе Никольское.
Праздник русской культуры на территории храма Святителя Николая Чудотворца в подмосковном селе Никольское.