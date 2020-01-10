Что такое сонный паралич: самое жуткое из безобидного

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Сгустившаяся тьма, навалившаяся на грудь, гулкие шаги в пустом доме, внезапное прикосновение, мистическое ощущение чужого враждебного присутствия — такими бывают галлюцинации, возникающие при засыпании или пробуждении. Это не ночной кошмар — люди осознают, где находятся, видят привычную мебель и точно знают, что их глаза открыты. Частый спутник таких видений — сонный паралич, состояние, при котором невозможно пошевелить даже пальцем. Остается только смотреть, как черный человек движется по комнате, чтобы стиснуть пальцы на вашей шее.

Домовой на кровати

В состоянии между сном и явью, когда человек находится в сознании, но мозг уже (или еще) транслирует сновидения, две картинки накладываются: люди четко видят привычную мебель в комнате и уверены, что не спят, но внезапно в знакомом дверном проеме появляется пугающий черный силуэт. Подобные галлюцинации не считаются психическим нарушением и не нуждаются в лечении.

Порой этому сопутствует сонный паралич, когда человек контролирует лишь движения глаз — все остальные мышцы не слушаются. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.

Сонный паралич зачастую возникает при различных неврологических заболеваниях, например нарколепсии (страдающие этим недугом не могут долго удерживать бодрствование и то и дело клюют носом). Тем не менее само по себе это состояние, даже сопровождающееся "мистическими видениями", вполне безобидно.

Истории о злых домовых, полтергейстах, демонах, которые пугают по ночам хозяев дома, если те им не угодили, объясняются именно галлюцинациями при засыпании и пробуждении.

"Думала, приходил дедушка"

Екатерине Берняк сонный паралич и галлюцинации знакомы с детства: почти каждый месяц она видела в дверном проеме человека в шляпе. Катя думала, что к ней приходит умерший дедушка — он всегда носил шляпу. Позже она об этом забыла: "Снилось и снилось". Но в студенческие годы паралич вернулся.

"Я просыпаюсь и вижу всю комнату, как в реальности. Все понимаю и осознаю. Дальше — дикий гул в ушах, как будто рой пчел. Тело начинает вибрировать, не могу пошевелиться. Ужасный страх. Потом приходит "черный человек", — рассказывает Екатерина. Персонаж ее сонных галлюцинаций не меняется. Это худой черный человек с очень длинными руками и ногами — иногда он является один, порой их несколько.

"Он забирается на кровать и идет по мне от ног к лицу — будто кошка ступает по одеялу. Садится сверху, зажимает мои руки над головой, надавливает на челюсть, чтобы открыть рот — и словно высасывает жизненную силу. Сложно объяснить, но есть ощущение, что он что-то забирает. Это невозможно прекратить. Я пыталась спрашивать у него: "Чего тебе надо?" Ответа не получала. Он уходит — и такое чувство, будто тебя тренер погонял по всем тренажерам. Сильная слабость. Не пошевелиться, очень хочется спать, однако засыпать страшно", — описывает она.

И уточняет: это не единственный сценарий. Но одно остается неизменным — панический страх. Если сонный паралич случается, когда она лежит на боку, девушка чувствует, что кто-то тянет ее за волосы или плечо, чтобы перевернуть на спину. Или ей кажется, что ее стаскивают с кровати и несут куда-то на руках.

Екатерина знакома с научным определением сонного паралича, но склоняется к мистическому объяснению: "Это какие-то существа, которые питаются нашей энергией, когда у нас ослабевает эмоциональная защита".

Предсказать следующий приступ невозможно, а профилактики, по словам девушки, нет: сонный паралич не связан напрямую с уровнем стресса или условиями жизни. "Сейчас ничего серьезного не происходит, но такие моменты все равно случаются. Хорошо спать и вести здоровый образ жизни не очень-то помогает", — говорит она.

Сон после сна

Другая собеседница агентства, Мария Гуторова, напротив, уверена: чем выше уровень стресса, тем больше вероятность сонного паралича.

"Это было неоднократно. Первый раз — десять лет назад, следующие пять лет такое периодически случалось. Может быть, это связано с тем, что эти годы были более нервными. Помню, однажды приснилось лицо дьявола — оно просто выступило из темноты. Проснулась от этого и почувствовала, что меня кто-то держит, пыталась пошевелиться, вырваться — и не могла, жуткое ощущение. Дошло до того, что я, неверующий человек, положила под подушку иконку и спала так несколько лет", — рассказывает она. Каждый раз во время приступов Мария видела существо с понятными очертаниями, но старалась не удариться в мистику — объясняла это нервным перенапряжением и усталостью.

Сонный паралич после тревожного сна произошел и с Иннокентием Кашиным (имя изменено).

"Я тогда еще учился в институте. Задремал днем. Мне снился странный сон: я находился в своей квартире, но там был тусклый свет, а за окнами — вообще ничего, только чернота. При этом входная дверь не открывалась или вместо нее и вовсе была стена, интерьер выглядел немного по-другому. В общем, это была тревожащая, но все еще моя квартира. Во сне я просто ходил по комнатам туда-сюда. Проснулся, лежал некоторое время с открытыми глазами лицом к стене и вдруг ощутил чье-то присутствие. Чувствовал что-то похожее на покалывание игл — так бывает, когда к затекшей руке приливает кровь. Я не мог пошевелиться. Было непонимание, страх. Это длилось секунд 15-20, а потом резко прекратилось", — вспоминает Иннокентий.

Второй раз посреди ночи от тумбочки отделились какие-то тени — "пушистые шарики темноты" — и зависли над лицом. Снова возникло ощущение покалывания.

"В таком состоянии нет критического мышления. Как пьяный или во сне — все принимаешь за чистую монету. Самое страшное — беспомощность. Пытаешься, но не можешь пошевелиться. Однако если приложишь усилие, включишь волю, то справишься: нужно просто очень сильно захотеть, сконцентрироваться на желании двинуть рукой или хотя бы языком — любая мышца годится. Я сумел махнуть рукой — и все моментально исчезло", — объясняет он.

В тот период Иннокентий немного увлекался эзотерикой и сначала подумал, что встретился с чем-то неизведанным, но быстро отверг эту версию: "Я почти сразу стал искать информацию, выяснил, что это сонный паралич — известное науке явление, в котором нет ничего мистического".

Татьяна Константинова столкнулась с сонным параличом в детстве — и запретила себе думать об этом на долгие годы. "Я училась в школе, шестой или седьмой класс. Была в полудреме и в какой-то момент осознала, что слева от меня сгустилась тьма. На меня навалилось какая-то большая, мягкая и в то же время тяжелая сила. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Потом это рассеялось, смогла встать. Я так испугалась, что никому ничего не рассказала, запретила себе думать об этом. Вспомнила спустя годы, уже взрослой. В интернете быстро выяснила, что это был сонный паралич", — делится подробностями она.

"Сонный паралич безвреден"

Александр Пальман, заведующий сомнологическим кабинетом на базе Университетской клинической больницы № 1 Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова сообщил РИА Новости, что сонный паралич — неприятный, но безобидный сбой организма.

Дело в том, что в фазе быстрого сна — той самой, когда мы видим яркие сновидения — все мышцы тела максимально расслаблены, иногда это называют физиологическим параличом во время сна. Это для того, чтобы человек не мог совершить резких движений и нанести себе увечья.

"В это время все мышцы не работают. Дыхание — только за счет диафрагмы, отключается остальная дыхательная мускулатура грудной клетки и плечевого пояса", — объясняет Александр Пальман.

Но иногда происходит сбой — и естественное для сна состояние распространяется на бодрствование. Это и есть сонный паралич. "Человек пробуждается, не может пошевелиться, у него не получается контролировать дыхание — куча неприятных ощущений. Это не опасно, но людей сильно пугает. Они начинают фантазировать: инвалидность, инсульт. Главное, не паниковать: все быстро пройдет. Это не та ситуация, в которой можно умереть, задохнуться, приобрести постоянный паралич", — комментирует врач.

Почему одни сталкиваются с сонным параличом часто, а другие — никогда, науке пока не известно.

Проекция сна

Руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин подчеркивает, что сонный паралич не всегда сопровождается галлюцинациями.

"Он может сочетаться с видениями, однако это больше характерно для нарколепсии — заболевания относительно редкого и плохо диагностируемого", — уточняет специалист.

Галлюцинации при засыпании и пробуждении — неприятный, но неопасный сбой в организме, как и сонный паралич.

"Сновидения вклиниваются в структуру бодрствования. Человек осознает собственное "я", понимает, что не спит, видит вокруг себя привычную комнату, но на это накладываются картинки сна. Это не истинные галлюцинации, которые бывает при психиатрических заболеваниях", — разъясняет Александр Пальман.

"В норме, когда мы засыпаем, вся внешняя сенсорная информация (визуальная, слуховая, тактильная) исчезает. Назначение сна — изолировать себя от окружающего и переключиться на обработку информации от внутренних органов. В определенный момент происходит небольшой сбой — когда часть мозга еще не спит, а некоторая сенсорная информация продолжает поступать. Это приводит к пугающим ощущениям, но не несет серьезных клинических последствий. Впрочем, в любом случае нужно разъяснить человеку, что с ним происходит, иначе пациент будет выдумывать разные теории, обращаться к экстрасенсам, потому как при галлюцинациях могут возникать очень необычные образы", — подчеркивает Александр Калинкин.