Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в январе

Специалисты компании проанализировали статистику бронирований авиабилетов на январь 2020 года и выяснили, что большинство пользователей (58 процентов) планируют отправиться в поездку по России, а 42 процента — за рубеж.

По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость перелетов для российских пассажиров в январе 2020 года как по внутренним, так и по зарубежным направлениям снизилась, подсчитали эксперты сервиса. Средний чек на авиабилеты по России сократился на семь процентов, с 7835 до 7290 рублей, за границу – на 1,5 процентов, с 23 912 до 23 636 рублей.