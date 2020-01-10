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Туризм
2020-01-10T10:10+0300
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Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в январе
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РИА Новости

Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в январе

10:10 10.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Сочи и Крым стали самыми популярными у туристов направлениями для путешествий в январе, сообщает Biletix.
Специалисты компании проанализировали статистику бронирований авиабилетов на январь 2020 года и выяснили, что большинство пользователей (58 процентов) планируют отправиться в поездку по России, а 42 процента — за рубеж.
В пятерку самых востребованных маршрутов, помимо Сочи и Крыма, вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар.
Ереван, Кишинев, Тбилиси, Пхукет и Бишкек оказались самыми популярными зарубежными направлениями у туристов.
По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость перелетов для российских пассажиров в январе 2020 года как по внутренним, так и по зарубежным направлениям снизилась, подсчитали эксперты сервиса. Средний чек на авиабилеты по России сократился на семь процентов, с 7835 до 7290 рублей, за границу – на 1,5 процентов, с 23 912 до 23 636 рублей.
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ТуризмТуризмтуристыПхукет (провинция)Новости - ТуризмКраснодарБишкекСочиКишиневЕреванМинеральные ВодыКрымТбилисиСанкт-Петербург
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