Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить "Молодым папой"

Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В продолжении провокационного сериала Паоло Соррентино "Молодой папа" одну из главных ролей — папы римского Пия XIII — снова играет Джуд Лоу. На 76-м Венецианском международном кинофестивале, где состоялась премьера, он объяснил РИА Новости, как сериал изменил его представление о вере, рассказал об особенностях работы с Соррентино, уже знаменитой сцене на пляже и о том, какие сериалы смотрит сам.

В новом сезоне к эксцентричному Ленни Белардо, который стал папой римским Пием XIII (Джуд Лоу), присоединился сэр Джон Брэннокс (Джон Малкович). По сюжету Ленни выходит из комы и выясняет, что Святой престол занят Брэнноксом. А дальше — интриги, расследования и вечные вопросы о вере и чуде. К своим ролям вернулись Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье. К ним присоединились российская актриса Юлия Снигирь, Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

— На пресс-конференции вы сказали, что спали сегодня три часа…

— Да, именно так, и это не преувеличение!

— То есть лучше задавать простые вопросы?

— Да, да, пожалуйста! Я сейчас параллельно работаю над другим проектом, прилетел только на один день — и быстро обратно.

— В финале сезона "Молодого папы" все думали, что Белардо умер, и когда объявили о вашем участии в продолжении, это стало сюрпризом. А потом оказалось, что Ленни в коме.

— Точно! Ну, для меня это было просто супер. Много текста не пришлось учить. Большую часть времени провел на диване.

© Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа" © Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа"

Когда снимали первый сезон, мне он казался отдельно стоящим, единичным проектом, не предполагающим продолжения. А Паоло предложил очень хорошую идею, как развить историю, пролить свет на персонаж Ленни, добавить ему красок. И с таким подходом мне было приятно снова сыграть его. Ну и классно вновь оказаться живым!

— Не было ли элемента соперничества в сериале? Ведь пока Ленни в коме, появляется новый папа в исполнении Джона Малковича.

— Нет, вовсе нет! Мы разные — это можно сказать даже по нашему облачению. В седьмой серии я вообще ношу обычную, мирскую одежду. Хотя я скучал по своим рясам!

© Амедиатека Съемки сериала "Новый папа" © Амедиатека Съемки сериала "Новый папа"

— Что нового вы узнали о своем персонаже во втором сезоне?

— В сериале развивается идея его возвращения обратно в наш мир благодаря некой великой силе… Я просто пытаюсь избежать слова "чудо", но едва ли получится. Так вот, мы решаем проблемы, используя его (Ленни. — Прим. ред.) силы. При этом в Белардо все еще остается неуверенность в себе и собственных возможностях.

В первом сезоне мы говорим, что, возможно, Ленни — чудотворец. А теперь он буквально воскрес из мертвых. Смотреть на то, как это возвращение воспринимает паства или неверно истолковывают люди, невероятно интересно. Это помогает по-новому взглянуть на героя.

— Вы говорите так, что возникает аналогия с Иисусом.

— Да, такие разговоры на съемках были. В первом сезоне Паоло наставлял меня сделать в игре акцент на изучении и развитии образа папы, а во втором — на том, что значит быть человеком. Именно мужчиной, а не мессией, божеством.

Ленни, несмотря на все, что случилось с ним, остается противоречивой личностью, немного нарциссом, но и обладателем необычайной силы.

— Вы упомянули слово "чудо". Верите ли вы сами в чудеса и случались ли они с вами?

— Мне кажется, жизнь, такая, какая есть, сама по себе чудо. Или природа — сложная, постоянно возобновляющаяся. Но каких-то особенных чудес я никогда не видел. Вот, например, я не верю в привидения, потому что не встречал ни одного, хотя допускаю, что они существуют. Также и с чудесами.

© Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа" © Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа"

— В чем особенность работы с Соррентино?

— У Паоло свой стиль, манера работы. У него хорошее чувство юмора, он остроумен — это пленяет и подкупает в нем как режиссере и рассказчике. Он вкладывает душу в каждый проект, и поэтому все получается очень стильным.

— Некоторые считают картины Соррентино отчасти сексистскими, но при этом в "Новом папе" затрагивается вопрос мужской хрупкости.

— Паоло — очень уравновешенный, непредвзятый и эрудированный рассказчик. Хотя порой возникают и спорные моменты.

© Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа" © Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа"

Да и идея "Молодого папы" — взять символическое зеркало и показать общее положение дел (в религии. — Прим. ред.). Кто-то посчитал это оскорблением, как будто мы пытаемся унизить веру. Но многие зрители первого сезона — католики, верующие, которых я встречал, — не обиделись. И я не думаю, что Паоло хотел кого-либо оскорбить.

© Амедиатека Джон Малкович в сериале "Новый папа" 1 из 3 Джон Малкович в сериале "Новый папа" © Амедиатека © Амедиатека Хавьер Камара в сериале "Новый папа" 2 из 3 Хавьер Камара в сериале "Новый папа" © Амедиатека © Амедиатека Людивин Санье в сериале "Новый папа" 3 из 3 Людивин Санье в сериале "Новый папа" © Амедиатека 1 из 3 Джон Малкович в сериале "Новый папа" © Амедиатека 2 из 3 Хавьер Камара в сериале "Новый папа" © Амедиатека 3 из 3 Людивин Санье в сериале "Новый папа" © Амедиатека

Если взять сцену из продолжения, в которой Ленни в одних плавках идет по пляжу, а женщины вокруг падают в обморок от избытка чувств — это всего лишь сон Белардо. Здесь идея — привнести юмор и показать богатство фантазии этих дам в отношении конкретного мужчины. Который, к слову, папа римский.

— Работа над этим сериалом как-то изменила вас? Может быть, вы стали более религиозным?

— Нет, в этом смысле я не изменился. Я не был религиозным, но меня интересовал вопрос веры. Духовность — любопытная тема. В первую очередь для меня важно понять собственный путь, учиться новому, быть честным с собой, передать уверенность своим детям и близким.

© Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа" © Амедиатека Кадр из сериала "Новый папа"

Что я для себя открыл во время съемок — так это театральность католицизма. Я буквально вырос у сцены, но раньше не замечал довольно очевидных параллелей: одеяния, освещение, тексты. В религии есть этакое выставление напоказ.

© Амедиатека Съемки сериала "Новый папа" © Амедиатека Съемки сериала "Новый папа"

— У вас была возможность встретиться с папой римским?

— Да, но я ею не воспользовался. Не знаю, спросил бы я его, видел ли он сериал. Но ведь он смотрит ТВ, верно?

Нынешний папа своим примером показывает, что фигура или институция такого уровня должна учитывать трансформации современного общества. Иначе просто станет ненужной.

То же самое можно сказать и про институт монархии. Много шума наделала новость о броши принцессы Кентской. Или об избраннице принца Гарри — чернокожей, американке, да еще и разведенной. Но, слава Богу, общество меняется.

— Вы без колебаний согласились на роль Ленни?

— Это было важной ступенью для меня, знаковой работой, которая пришла в правильное время. На тот момент мне показалось, что я не играл такие роли довольно давно. В руках Паоло я чувствовал себя в безопасности, а потом последовал теплый прием проекта, что всегда приятно.

— Не смущало, что вы провели так много времени с одним персонажем?

— Наоборот, это было необычайно интересно! Я был Ленни почти 24 часа в сутки. Если складывается удачный тандем с режиссером и сценаристом, то перед тобой открывается широкое поле для исследований и экспериментов. Ты живешь с персонажем довольно долго, и он проникает прямо тебе под кожу.

Я бы опять же сравнил это с театром: когда играешь героя несколько месяцев подряд, начинаешь иначе смотреть на него. Потом вспоминаешь, как было, и осознаешь, что совсем не знал своего персонажа.

© Фото : Jan Versweyveld Спектакль "Одержимость" с Джудом Лоу и Лоу Халиной Рейн © Фото : Jan Versweyveld Спектакль "Одержимость" с Джудом Лоу и Лоу Халиной Рейн

— Какие сериалы вы сами смотрите?

Сейчас — "Фосси/Вердон" (биографическая история про романтические и профессиональные отношения хореографа и режиссера Боба Фосси (Сэм Рокуэлл) и танцовщицы Гвен Вердон (Мишель Уильямс). — Прим. ред.). Очень классный, поэтому смотрю его довольно быстро. Обычно, к сожалению, у меня нет времени на все серии одна за другой. Максимум — две подряд.

— Ваши дети следят за проектами, в которых вы играете?

— Да, причем я их не заставляю! Они знают, что я увлечен кино и в целом хорошими историями. И я хочу передать им эту страсть.