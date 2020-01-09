В Иране опровергли сообщения об обломках ракеты рядом с Boeing

ТЕГЕРАН, 9 янв - РИА Новости. Глава организации гражданской авиации Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде вновь отверг заявления о том, что украинский Boeing под Тегераном был сбит ракетой, и назвал неверной информацию, что ее обломки нашли рядом с самолетом.

"Эти слова совсем иррациональны", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2

На просьбу прокомментировать слухи о том, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты, он ответил: "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть".

Авиаэксперт, бывший сотрудник ОКБ Сухого Вадим Лукашевич также считает, что обломки ракеты не могли упасть рядом с фрагментами самолета. По его словам, они должны находиться в нескольких километрах от места крушения.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился накануне утром вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.