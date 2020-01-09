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В Иране опровергли сообщения об обломках ракеты рядом с Boeing
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РИА Новости

В Иране опровергли сообщения об обломках ракеты рядом с Boeing

23:50 09.01.2020 (обновлено: 00:08 10.01.2020)
10645
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ТЕГЕРАН, 9 янв - РИА Новости. Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде вновь отверг заявления о том, что украинский Boeing под Тегераном был сбит ракетой, и назвал неверной информацию, что ее обломки нашли рядом с самолетом.
"Эти слова совсем иррациональны", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
На просьбу прокомментировать слухи о том, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты, он ответил: "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть".
Авиаэксперт, бывший сотрудник ОКБ Сухого Вадим Лукашевич также считает, что обломки ракеты не могли упасть рядом с фрагментами самолета. По его словам, они должны находиться в нескольких километрах от места крушения.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился накануне утром вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
о, укроэксперт нарисовался)))
10 января, 00:17
вввася васильев
180005
Раздуют, укры еще и обломки из дома привезут с собой на место крушения и вокруг разбросают
9 января, 23:53
ARAndrei Russia
720004
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