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Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
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РИА Новости

Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон

23:32 09.01.2020 (обновлено: 23:46 09.01.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 9 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование", — говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном в четверг вечером канцелярией правительства.
Премьер заявил, что в настоящее время крайне важно обеспечить незамедлительную репатриацию тел погибших для того, чтобы семьи могли проститься с ними.
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Джонсон напомнил, что на борту украинского самолета находились четверо граждан Британии, их семьям сейчас оказывается поддержка. "Это трагедия, и я мысленно с теми, кто потерял близких", — сказал Джонсон.
"Британия продолжает призывать все стороны к незамедлительной деэскалации и снижению напряженности в регионе" - добавил премьер.
В четверг премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна располагает разведданными, свидетельствующими, что Boeing "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 20:49
Иран допустит Украину к данным для расследования крушения Boeing
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Джастин ТрюдоМеждународные авиалинии УкраиныИранКрушение украинского самолета в ИранеБорис ДжонсонВ мире
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И Канада тоже уже сказала!
9 января, 23:42
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