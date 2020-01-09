Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране

"Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в частности, финансовую", - написал Зеленский.

Президент отметил, что самое важное, что может сделать для них государство, "это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии". "Заверил (родственников погибших - ред.), что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - отметил украинский президент.